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Модрич догнал Месси по одному из статистических показателей. Впереди лишь Роналду

Полузащитник Лука Модрич догнал Лионеля Месси по одному из статистических показателей.
Фото: Getty Images
В ночь ч 15 на 16 ноября сборная Хорватии одержала победу над Чехией в Лиге нацией УЕФА со счетом 2:1. Лука Модрич вышел на поле в этой встрече и провел 208 матч за национальную сборную - по количеству проведенных матчей за сборную хорват догнал Лионеля Месси. Рекордсменом по данному показателю является Криштиану Роналду, проведший за сборную 234 игры.

Напомним, что Лионель Месси и Криштиану Роналду завершили выступления в национальных сборных. Аргентинец объявил об уход в октябре текущего года, а португалец - в ноябре.

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