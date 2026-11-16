В ночь ч 15 на 16 ноября сборная Хорватии одержала победу над Чехией в Лиге нацией УЕФА со счетом 2:1. Лука Модрич вышел на поле в этой встрече и провел 208 матч за национальную сборную - по количеству проведенных матчей за сборную хорват догнал Лионеля Месси. Рекордсменом по данному показателю является Криштиану Роналду, проведший за сборную 234 игры.
Напомним, что Лионель Месси и Криштиану Роналду завершили выступления в национальных сборных. Аргентинец объявил об уход в октябре текущего года, а португалец - в ноябре.
Модрич догнал Месси по одному из статистических показателей. Впереди лишь Роналду
Полузащитник Лука Модрич догнал Лионеля Месси по одному из статистических показателей.
Фото: Getty Images