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Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако"

Бывший защитник "Бешикташа" Пепе намерен продолжить карьеру во Франции. 35-летнийфутболист урегулировал условия личного контракта с "Монако", утверждает L’?quipe. По данным источника, Пепе ради перехода в стан монегасков отклонил предложение лондонского "Арсенала".

"Монако" под руководством Тьерри Анри после 18 матчей располагается на предпоследнем месте в таблице французской Лиги 1. Ранее клуб подписал 36-летнего защитника Налдо.

Пепе в текущем сезоне провел в чемпионате Турции 10 матчей, в которых забил 3 гола.

Sport24
Теги: Пепе Монако Арсенал АПЛ
Сегодня, 19:13
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48)
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Болеет за:
«Зенит»
А он в курсе, что он отклонил?))) Монако - днище


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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