Пепе отклонил предложение "Арсенала" ради перехода в "Монако"

Бывший защитник "Бешикташа" Пепе намерен продолжить карьеру во Франции. 35-летнийфутболист урегулировал условия личного контракта с "Монако", утверждает L’?quipe. По данным источника, Пепе ради перехода в стан монегасков отклонил предложение лондонского "Арсенала"."Монако" под руководством Тьерри Анри после 18 матчей располагается на предпоследнем месте в таблице французской Лиги 1. Ранее клуб подписал 36-летнего защитника Налдо.Пепе в текущем сезоне провел в чемпионате Турции 10 матчей, в которых забил 3 гола.