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Давид Луис: Фабрегас был одним из лучших игроков в Англии

Защитник "Челси" Давид Луис поделился мнением о Сеске Фабрегасе, который ранее покинул клуб.

"Думаю, он смог с клубом выиграть практически все. В моей памяти навсегда останется футболистом мирового класса, которого отличает отличная техника. Он всегда заряжал команду энергией, а на поле показывал на своем примере, что звездное имя соперника ничего не значит.

Очень грустно. Желаем только всего наилучшего, он заслуживает это. Сеск был одним из лучших игроков в Англии", - цитирует Луиса Goal.

Sport24
Теги: Луис Фабрегас АПЛ Челси
Сегодня, 10:16
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