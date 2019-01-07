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Леандро Паредес может заменить Фабрегаса в "Челси"

"Челси" может быть заинтересован в услугах полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса.

Интерес английского клуба обусловлен тем, что футболист Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет во французский "Монако", поэтому его место в команде будет свободно.

По информации Corriere dello Sport, "Челси" рассматривает Паредеса и игрока итальянского "Кальяри" Николо Барелла. Также известно, что руководство клуба Серии А хочет получить за хавбека €50 млн, что не устраивает "синих".

В сезоне-2018/19 полузащитник "Зенита" сыграл в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Паредес Зенит Челси Фабрегас АПЛ
Сегодня, 14:32
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#2  karfagen  Dresden (Сегодня, 15:18)
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Болеет за:
«Спартак»
в челси бакайоко не играет и на что будет рассчитывать паредес? чушь


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#1  ADonskoi   (Сегодня, 14:58)
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Информация должна быть ясной, однозначной и незашифрованной. Не лепить разных людей в кучу.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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