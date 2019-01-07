Леандро Паредес может заменить Фабрегаса в "Челси"

"Челси" может быть заинтересован в услугах полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса.Интерес английского клуба обусловлен тем, что футболист Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет во французский "Монако", поэтому его место в команде будет свободно.По информации Corriere dello Sport, "Челси" рассматривает Паредеса и игрока итальянского "Кальяри" Николо Барелла. Также известно, что руководство клуба Серии А хочет получить за хавбека €50 млн, что не устраивает "синих".В сезоне-2018/19 полузащитник "Зенита" сыграл в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.