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Игрок "Динамо" покинул расположение сборной России

Футболист вернулся в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
Защитник Максим Осипенко покинул тренировочный лагерь национальной сборой России.

После проведения МРТ, на основании полученных данных, было решено вернуть футболиста в расположение "Динамо". Об этом проинформировал "РБ Спорт" генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.

В этом сезоне 32-летний Осипенко провел 14 матчей за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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