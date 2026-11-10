Защитник Максим Осипенко покинул тренировочный лагерь национальной сборой России.
После проведения МРТ, на основании полученных данных, было решено вернуть футболиста в расположение "Динамо". Об этом проинформировал "РБ Спорт" генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.
В этом сезоне 32-летний Осипенко провел 14 матчей за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Игрок "Динамо" покинул расположение сборной России
Футболист вернулся в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"