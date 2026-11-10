Батраков объяснил, почему на арене "Галатасарая" включают "Калинку" после его голов

"Думаю, что после какого-то матча кто-то выложил клип, и пошло после этого. Ко мне перед матчем подошли и сказали, как я смотрю на то, что после моего гола включат "Калинку".Я сказал, чтобы включали, но без моего имени, чтобы не было слишком пафосно. Когда стадион начал петь, стало очень приятно", - сказал Батраков в эфире "Матч ТВ".
Алексей Батраков защищает цвета "Галатасарая" с августа 2026 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл за клуб 13 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение со стамбульским клубом рассчитано до июня 2031 года.