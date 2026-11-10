Батраков объяснил, почему на арене "Галатасарая" включают "Калинку" после его голов

Российский игрок "Галатасарая" Алексей Батраков рассказал, почему на стадионе "Галатасарая" "РАМС Парк" стали включать "Калинку" после его голов.

Фото: личный архив Алексея Батракова

"Думаю, что после какого-то матча кто-то выложил клип, и пошло после этого. Ко мне перед матчем подошли и сказали, как я смотрю на то, что после моего гола включат "Калинку".