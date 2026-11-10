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Батраков объяснил, почему на арене "Галатасарая" включают "Калинку" после его голов

Российский игрок "Галатасарая" Алексей Батраков рассказал, почему на стадионе "Галатасарая" "РАМС Парк" стали включать "Калинку" после его голов.
Фото: личный архив Алексея Батракова
Футболист отметил, что ему очень приятно от поддержки болельщиков. Он считает, что после какого-то из матчей кто-то выложил клип, который на это повлиял.

"Думаю, что после какого-то матча кто-то выложил клип, и пошло после этого. Ко мне перед матчем подошли и сказали, как я смотрю на то, что после моего гола включат "Калинку".
Я сказал, чтобы включали, но без моего имени, чтобы не было слишком пафосно. Когда стадион начал петь, стало очень приятно", - сказал Батраков в эфире "Матч ТВ".

Алексей Батраков защищает цвета "Галатасарая" с августа 2026 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл за клуб 13 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение со стамбульским клубом рассчитано до июня 2031 года.

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