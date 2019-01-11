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Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал предметный интерес "Челси" к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу.

– По поводу конкретного предложения ничего сказать не могу. Пишут, что "Челси" может заплатить за аргентинца 30 миллионов. Я не удивлен, это реальная сумма. Сейчас такие цены уже... Сегодня и за 200 миллионов покупают. А "Барселона" отказалась Месси продать за 700 миллионов в Китай. Так что 30 миллионов – скромная сумма по нынешним меркам (смеется)

– Стоит ли "Зениту" торговаться и поднимать ценник?

– Трансферы – это всегда торг. Не знаю, как поведут себя питерцы. Но не удивлюсь, если продадут полузащитника за 30 миллионов. Это не станет каким-то шоком.

– Паредес – игрок уровня "Челси"?

– Здесь важна позиция тренера. Может быть, мы чего-то не видим в Паредесе? Арсен Венгер же приглашал Аршавина. Хотя многие считали, что тот не потянет. Но у Венгера было свое видение. Почему Сарри не может позвать Паредеса? Ему виднее, как говорится.

– Паредеса называют сменщиком Фабрегаса. Не рановато ли их сравнивать?

– Фабрегас оказался не нужен "Барселоне". А в 17 лет он уже играл в старте "Арсенала" (смеется). Кто знает, как сложится у Паредеса. Но, по идее, если клуб дает за него 30 миллионов, то, думаю, Паредес в "Челси" заиграет. Значит, на него реально рассчитывают.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Варга Паредес Челси Сарри Аршавин апл
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#1  Ливий Фадеев   (Сегодня, 16:51)
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