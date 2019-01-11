Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал" (1)
Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал" (1)
13:35
Евгений Савин женился (фото) (11)
Евгений Савин женился (фото) (11)
13:22
Агент Левандовски: Роберт не захотел переезжать в Англию, а Париж просто не подошел его жене (1)
Агент Левандовски: Роберт не захотел переезжать в Англию, а Париж просто не подошел его жене (1)
12:58
"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием (7)
"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием (7)
11:50
Источник: игрок "Рубина" Калинин осенью получал 12 тысяч рублей в месяц. С января – 250 тысяч (11)
Источник: игрок "Рубина" Калинин осенью получал 12 тысяч рублей в месяц. С января – 250 тысяч (11)
10:43
Мурад Мусаев - о трансферах: зимой надо либо переплачивать, либо брать футболистов без игровой практики (2)
Мурад Мусаев - о трансферах: зимой надо либо переплачивать, либо брать футболистов без игровой практики (2)
09:56
Шамиль Газизов - о возможном возвращении в "Уфу" Зинченко: мы будем прыгать до потолка от счастья, если это произойдет
Шамиль Газизов - о возможном возвращении в "Уфу" Зинченко: мы будем прыгать до потолка от счастья, если это произойдет
01:14
Мауро Икарди: продление контракта произойдет только тогда, когда "Интер" сделает правильное предложение
Мауро Икарди: продление контракта произойдет только тогда, когда "Интер" сделает правильное предложение
00:13
Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА (13)
Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА (13)
Вчера, 23:52
"Севилья" с Промесом победила "Атлетик"
"Севилья" с Промесом победила "Атлетик"
Вчера, 23:39
Серхио Рамос: ситуация с Иско очень сложная
Серхио Рамос: ситуация с Иско очень сложная
Вчера, 22:53
Агент: Вагнер Лав бы с огромным удовольствием вернулся в ЦСКА (16)
Агент: Вагнер Лав бы с огромным удовольствием вернулся в ЦСКА (16)
Вчера, 22:25
Ибаи Гомес вернулся в "Атлетик"
Ибаи Гомес вернулся в "Атлетик"
Вчера, 21:16
Маурицио Сарри вступил в конфликт с россиянкой из руководства "Челси" из-за трансфера Игуаина
Маурицио Сарри вступил в конфликт с россиянкой из руководства "Челси" из-за трансфера Игуаина
Вчера, 20:49
Жозе Моуринью отказался возглавлять "Бенфику"
Жозе Моуринью отказался возглавлять "Бенфику"
Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал"
Известный агент Шандор Варга прокомментировал предметный интерес "Челси" к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу.
– По поводу конкретного предложения ничего сказать не могу. Пишут, что "Челси" может заплатить за аргентинца 30 миллионов. Я не удивлен, это реальная сумма. Сейчас такие цены уже... Сегодня и за 200 миллионов покупают. А "Барселона" отказалась Месси продать за 700 миллионов в Китай. Так что 30 миллионов – скромная сумма по нынешним меркам (смеется)
– Стоит ли "Зениту" торговаться и поднимать ценник?
– Трансферы – это всегда торг. Не знаю, как поведут себя питерцы. Но не удивлюсь, если продадут полузащитника за 30 миллионов. Это не станет каким-то шоком.
– Паредес – игрок уровня "Челси"?
– Здесь важна позиция тренера. Может быть, мы чего-то не видим в Паредесе? Арсен Венгер же приглашал Аршавина. Хотя многие считали, что тот не потянет. Но у Венгера было свое видение. Почему Сарри не может позвать Паредеса? Ему виднее, как говорится.
– Паредеса называют сменщиком Фабрегаса. Не рановато ли их сравнивать?
– Фабрегас оказался не нужен "Барселоне". А в 17 лет он уже играл в старте "Арсенала" (смеется). Кто знает, как сложится у Паредеса. Но, по идее, если клуб дает за него 30 миллионов, то, думаю, Паредес в "Челси" заиграет. Значит, на него реально рассчитывают.
"Спорт-Экспресс"
– По поводу конкретного предложения ничего сказать не могу. Пишут, что "Челси" может заплатить за аргентинца 30 миллионов. Я не удивлен, это реальная сумма. Сейчас такие цены уже... Сегодня и за 200 миллионов покупают. А "Барселона" отказалась Месси продать за 700 миллионов в Китай. Так что 30 миллионов – скромная сумма по нынешним меркам (смеется)
– Стоит ли "Зениту" торговаться и поднимать ценник?
– Трансферы – это всегда торг. Не знаю, как поведут себя питерцы. Но не удивлюсь, если продадут полузащитника за 30 миллионов. Это не станет каким-то шоком.
– Паредес – игрок уровня "Челси"?
– Здесь важна позиция тренера. Может быть, мы чего-то не видим в Паредесе? Арсен Венгер же приглашал Аршавина. Хотя многие считали, что тот не потянет. Но у Венгера было свое видение. Почему Сарри не может позвать Паредеса? Ему виднее, как говорится.
– Паредеса называют сменщиком Фабрегаса. Не рановато ли их сравнивать?
– Фабрегас оказался не нужен "Барселоне". А в 17 лет он уже играл в старте "Арсенала" (смеется). Кто знает, как сложится у Паредеса. Но, по идее, если клуб дает за него 30 миллионов, то, думаю, Паредес в "Челси" заиграет. Значит, на него реально рассчитывают.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.