Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал предметный интерес "Челси" к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу.– По поводу конкретного предложения ничего сказать не могу. Пишут, что "Челси" может заплатить за аргентинца 30 миллионов. Я не удивлен, это реальная сумма. Сейчас такие цены уже... Сегодня и за 200 миллионов покупают. А "Барселона" отказалась Месси продать за 700 миллионов в Китай. Так что 30 миллионов – скромная сумма по нынешним меркам (смеется)– Трансферы – это всегда торг. Не знаю, как поведут себя питерцы. Но не удивлюсь, если продадут полузащитника за 30 миллионов. Это не станет каким-то шоком.– Здесь важна позиция тренера. Может быть, мы чего-то не видим в Паредесе? Арсен Венгер же приглашал Аршавина. Хотя многие считали, что тот не потянет. Но у Венгера было свое видение. Почему Сарри не может позвать Паредеса? Ему виднее, как говорится.– Фабрегас оказался не нужен "Барселоне". А в 17 лет он уже играл в старте "Арсенала" (смеется). Кто знает, как сложится у Паредеса. Но, по идее, если клуб дает за него 30 миллионов, то, думаю, Паредес в "Челси" заиграет. Значит, на него реально рассчитывают.