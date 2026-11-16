Капитан сборной Испании Симон объяснил поражение от Англии

Капитан сборной Испании Унай Симон прокомментировал поражение от Англии в Лиге наций УЕФА.

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- Сегодня они превзошли нас. Соперник применил очень агрессивную манеру игры один в один.

По словам Симона, англичане превзошли испанцев, применив агрессивную манеру игры.Разумеется, нам следовало продолжать попытки сравнять счёт до финального свистка, и мы действительно боролись, однако это станет уроком того, что нам необходимо улучшить. Поскольку это ещё не стадия плей-офф, мы можем сделать выводы и постараться сыграть лучше в марте, - цитирует Симона Teledeporte.В ночь с 15 на 16 ноября национальная команда Испании на своем стадионе уступила сборной Англии в матче шестого тура Лиги наций УЕФА со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Микель Оярсабаль (пенальти) и Нико Уильямс, в составе гостей - Гарри Кейн (пенальти), Эзри Конса и Бен Уайт. На 63 минуте англичане остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Эллиот Андерсон.По итогам шести сыгранных туров англичане возглавляют группу 3 Лиги А с 15 набранными очками, испанцы занимают второе место с таким же количеством баллов в своем активе.