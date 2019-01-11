Первое большое испытание Сульшера, дерби Лондона и один из последних шансов Солари

Недавно назначенного тренера "МЮ" Сульшера ждёт первый серьёзный противник в лице лондонского "Тоттенхэма", "Вест Хэм" и "Арсенал" зарубятся между собой, а Солари попытается удержать место главного тренера мадридского "Реала" в игре против "Бетиса". Превью европейских выходных.Летом "молотки" устроили очередную попытку стать большим клубом. Назначили главным Пеллегрини, который становился чемпионом Англии с "МС", и организовали закупку футболистов: Андерсон, Ярмоленко, Уилшир, Диоп и Фабиански. У чилийского тренера пока получается не так здорово, как получалось у Билича в первый его сезон в "Вест Хэме", но положительная динамика есть.Про "Арсенал" и Эмери мы давно в курсе - очень абмициозный проект, серия в первом круге без поражений больше чем в 20 матчах и яркий футбол. Пока "Арсенал" и близко не силён так, как тот же "Ливерпуль", но испанец только начал работать и в Лондоне у него, похоже, большое будущее.Дерби обещает быть очень горячим. Именно с точки зрения игры: нельзя сказать, что между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" совсем уж сложные отношения.Сначала "красные" потерпели первое поражение в сезоне, а потом сразу же проиграли во втором матче подряд. Дело было в кубке лиги, на который Клопп не имел особых планов: судя по составу, который он выпустил против "Вулверхэмптона". Но результат всё равно должен напрягать рулевого скаузеров.После двух неудач "Ливерпуль" вполне может и повести в сторону. Устояла ли команда психологически или пошатнулась - на этот вопрос даст ответ лишь игра в чемпионате против "Брайтона".Центральная игра этих выходных. "Манчестер" после увольнения Моуриньо даёт роскошный результат - 5 побед в 5-ти матчах, 16 забитых против 3-х пропущенных. Только вот играла команда Сульшера против довольно средних или откровенно слабых команд (в сравнении с "МЮ"), так что серьёзных выводов о работе нового тренера сделать не представлялось возможным.Впереди первое большое испытание Сульшера - "Тоттенхэм", которому в этом сезоне по силам (пусть всего на минутку) обогнать "Манчестер Сити". Лондонцы на хорошем ходу - если убрать поражение от "Вулверхэмптона" ("шпоры" перегорели, почувствовав себя на втором месте), команда Почеттино побеждала на протяжении семи матчей во всех турнирах.По словам наставника "дьяволов" Погба успеет восстановиться к этому матчу. Француз после увольнения Моуриньо расцвел, и он очень пригодится Сульшеру, чтобы отомстить "шпорам" за августовскую оплеуху 0:3 на "Олд Траффорд".Уволят ли Солари? Клуб вроде как доверяет аргентинскому специалисту, но мы-то с вами знаем, как быстро может измениться мнение больших боссов в футболе. "Реал" спотыкается на обе ноги и дожил до того, что плетётся на пятом месте в Примере. Год назад ни один фанат "Барсы" не мог бы и мечтать о такой ситуации."Бетис" во главе с Кике Сетьеном прекрасная команда, которая идёт в таблице следом за "галактикос". Рулевой "бело-зелёных" тренирует по заветам Гвардиолы и в Севилье у него получается просто отлично. Команда много владеет мячом и не боится делать это даже в матчах против грандов - Кике периодически обыгрывает "Барселону" или "Реал". Настолько боеспособный "Бетис" для Солари в такой непростой момент может стать фатальным препятствием.Головина на поле мы ещё какое-то время не увидим - действует дисквалификация за прямую красную, которую он получил в матче с "Лионом", но есть и другие причины, по которым следует взглянуть на команду Анри лишний раз.Во-первых, пошли признаки выздоровления. В первый раз за сезон "монегаски" победили два раза подряд - и пусть дело было только в кубках, а не в чемпионате, это хорошая новость для всех тех, кто болеет за команду Головина.Во-вторых, вокруг "Монако" сейчас очень много трансферных слухов. Руководство наконец догадалось, что с таким составом можно и вылететь - и начало решать эти вопросы.Клуб купил защитника "Лилля" Балло, судя по всему, собирается приобрети Калинича. Уже сегодня стало известно, что наконец-то к команде присоединился Фабрегас, покинувший "Челси". Должен был приехать наш старый знакомый по "Динамо" Венкер, но он провалил медосмотр."Монако" сильно меняется. Нам, поклонникам российского полузащитника, остаётся надеяться, что это напрямую повлияет и на карьеру Александра Головина.