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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
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Первое большое испытание Сульшера, дерби Лондона и один из последних шансов Солари
Недавно назначенного тренера "МЮ" Сульшера ждёт первый серьёзный противник в лице лондонского "Тоттенхэма", "Вест Хэм" и "Арсенал" зарубятся между собой, а Солари попытается удержать место главного тренера мадридского "Реала" в игре против "Бетиса". Превью европейских выходных.
"Вест Хэм" - "Арсенал"
Суботта, 15:30. Матч Футбол 1
Летом "молотки" устроили очередную попытку стать большим клубом. Назначили главным Пеллегрини, который становился чемпионом Англии с "МС", и организовали закупку футболистов: Андерсон, Ярмоленко, Уилшир, Диоп и Фабиански. У чилийского тренера пока получается не так здорово, как получалось у Билича в первый его сезон в "Вест Хэме", но положительная динамика есть.
Про "Арсенал" и Эмери мы давно в курсе - очень абмициозный проект, серия в первом круге без поражений больше чем в 20 матчах и яркий футбол. Пока "Арсенал" и близко не силён так, как тот же "Ливерпуль", но испанец только начал работать и в Лондоне у него, похоже, большое будущее.
Дерби обещает быть очень горячим. Именно с точки зрения игры: нельзя сказать, что между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" совсем уж сложные отношения.
"Брайтон" - "Ливерпуль"
Суббота, 18:00. Матч Футбол 1
Сначала "красные" потерпели первое поражение в сезоне, а потом сразу же проиграли во втором матче подряд. Дело было в кубке лиги, на который Клопп не имел особых планов: судя по составу, который он выпустил против "Вулверхэмптона". Но результат всё равно должен напрягать рулевого скаузеров.
После двух неудач "Ливерпуль" вполне может и повести в сторону. Устояла ли команда психологически или пошатнулась - на этот вопрос даст ответ лишь игра в чемпионате против "Брайтона".
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"
Воскресенье, 19:30. Матч ТВ
Центральная игра этих выходных. "Манчестер" после увольнения Моуриньо даёт роскошный результат - 5 побед в 5-ти матчах, 16 забитых против 3-х пропущенных. Только вот играла команда Сульшера против довольно средних или откровенно слабых команд (в сравнении с "МЮ"), так что серьёзных выводов о работе нового тренера сделать не представлялось возможным.
Впереди первое большое испытание Сульшера - "Тоттенхэм", которому в этом сезоне по силам (пусть всего на минутку) обогнать "Манчестер Сити". Лондонцы на хорошем ходу - если убрать поражение от "Вулверхэмптона" ("шпоры" перегорели, почувствовав себя на втором месте), команда Почеттино побеждала на протяжении семи матчей во всех турнирах.
По словам наставника "дьяволов" Погба успеет восстановиться к этому матчу. Француз после увольнения Моуриньо расцвел, и он очень пригодится Сульшеру, чтобы отомстить "шпорам" за августовскую оплеуху 0:3 на "Олд Траффорд".
"Бетис" - "Реал Мадрид"
Воскресенье, 22:45. Матч ТВ
Уволят ли Солари? Клуб вроде как доверяет аргентинскому специалисту, но мы-то с вами знаем, как быстро может измениться мнение больших боссов в футболе. "Реал" спотыкается на обе ноги и дожил до того, что плетётся на пятом месте в Примере. Год назад ни один фанат "Барсы" не мог бы и мечтать о такой ситуации.
"Бетис" во главе с Кике Сетьеном прекрасная команда, которая идёт в таблице следом за "галактикос". Рулевой "бело-зелёных" тренирует по заветам Гвардиолы и в Севилье у него получается просто отлично. Команда много владеет мячом и не боится делать это даже в матчах против грандов - Кике периодически обыгрывает "Барселону" или "Реал". Настолько боеспособный "Бетис" для Солари в такой непростой момент может стать фатальным препятствием.
"Марсель" - "Монако"
Воскресенье, 23:00. Матч Футбол 1
Головина на поле мы ещё какое-то время не увидим - действует дисквалификация за прямую красную, которую он получил в матче с "Лионом", но есть и другие причины, по которым следует взглянуть на команду Анри лишний раз.
Во-первых, пошли признаки выздоровления. В первый раз за сезон "монегаски" победили два раза подряд - и пусть дело было только в кубках, а не в чемпионате, это хорошая новость для всех тех, кто болеет за команду Головина.
Во-вторых, вокруг "Монако" сейчас очень много трансферных слухов. Руководство наконец догадалось, что с таким составом можно и вылететь - и начало решать эти вопросы.
Клуб купил защитника "Лилля" Балло, судя по всему, собирается приобрети Калинича. Уже сегодня стало известно, что наконец-то к команде присоединился Фабрегас, покинувший "Челси". Должен был приехать наш старый знакомый по "Динамо" Венкер, но он провалил медосмотр.
"Монако" сильно меняется. Нам, поклонникам российского полузащитника, остаётся надеяться, что это напрямую повлияет и на карьеру Александра Головина.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Вест Хэм" - "Арсенал"
Суботта, 15:30. Матч Футбол 1
Летом "молотки" устроили очередную попытку стать большим клубом. Назначили главным Пеллегрини, который становился чемпионом Англии с "МС", и организовали закупку футболистов: Андерсон, Ярмоленко, Уилшир, Диоп и Фабиански. У чилийского тренера пока получается не так здорово, как получалось у Билича в первый его сезон в "Вест Хэме", но положительная динамика есть.
Про "Арсенал" и Эмери мы давно в курсе - очень абмициозный проект, серия в первом круге без поражений больше чем в 20 матчах и яркий футбол. Пока "Арсенал" и близко не силён так, как тот же "Ливерпуль", но испанец только начал работать и в Лондоне у него, похоже, большое будущее.
Дерби обещает быть очень горячим. Именно с точки зрения игры: нельзя сказать, что между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" совсем уж сложные отношения.
"Брайтон" - "Ливерпуль"
Суббота, 18:00. Матч Футбол 1
Сначала "красные" потерпели первое поражение в сезоне, а потом сразу же проиграли во втором матче подряд. Дело было в кубке лиги, на который Клопп не имел особых планов: судя по составу, который он выпустил против "Вулверхэмптона". Но результат всё равно должен напрягать рулевого скаузеров.
После двух неудач "Ливерпуль" вполне может и повести в сторону. Устояла ли команда психологически или пошатнулась - на этот вопрос даст ответ лишь игра в чемпионате против "Брайтона".
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"
Воскресенье, 19:30. Матч ТВ
Центральная игра этих выходных. "Манчестер" после увольнения Моуриньо даёт роскошный результат - 5 побед в 5-ти матчах, 16 забитых против 3-х пропущенных. Только вот играла команда Сульшера против довольно средних или откровенно слабых команд (в сравнении с "МЮ"), так что серьёзных выводов о работе нового тренера сделать не представлялось возможным.
Впереди первое большое испытание Сульшера - "Тоттенхэм", которому в этом сезоне по силам (пусть всего на минутку) обогнать "Манчестер Сити". Лондонцы на хорошем ходу - если убрать поражение от "Вулверхэмптона" ("шпоры" перегорели, почувствовав себя на втором месте), команда Почеттино побеждала на протяжении семи матчей во всех турнирах.
По словам наставника "дьяволов" Погба успеет восстановиться к этому матчу. Француз после увольнения Моуриньо расцвел, и он очень пригодится Сульшеру, чтобы отомстить "шпорам" за августовскую оплеуху 0:3 на "Олд Траффорд".
"Бетис" - "Реал Мадрид"
Воскресенье, 22:45. Матч ТВ
Уволят ли Солари? Клуб вроде как доверяет аргентинскому специалисту, но мы-то с вами знаем, как быстро может измениться мнение больших боссов в футболе. "Реал" спотыкается на обе ноги и дожил до того, что плетётся на пятом месте в Примере. Год назад ни один фанат "Барсы" не мог бы и мечтать о такой ситуации.
"Бетис" во главе с Кике Сетьеном прекрасная команда, которая идёт в таблице следом за "галактикос". Рулевой "бело-зелёных" тренирует по заветам Гвардиолы и в Севилье у него получается просто отлично. Команда много владеет мячом и не боится делать это даже в матчах против грандов - Кике периодически обыгрывает "Барселону" или "Реал". Настолько боеспособный "Бетис" для Солари в такой непростой момент может стать фатальным препятствием.
"Марсель" - "Монако"
Воскресенье, 23:00. Матч Футбол 1
Головина на поле мы ещё какое-то время не увидим - действует дисквалификация за прямую красную, которую он получил в матче с "Лионом", но есть и другие причины, по которым следует взглянуть на команду Анри лишний раз.
Во-первых, пошли признаки выздоровления. В первый раз за сезон "монегаски" победили два раза подряд - и пусть дело было только в кубках, а не в чемпионате, это хорошая новость для всех тех, кто болеет за команду Головина.
Во-вторых, вокруг "Монако" сейчас очень много трансферных слухов. Руководство наконец догадалось, что с таким составом можно и вылететь - и начало решать эти вопросы.
Клуб купил защитника "Лилля" Балло, судя по всему, собирается приобрети Калинича. Уже сегодня стало известно, что наконец-то к команде присоединился Фабрегас, покинувший "Челси". Должен был приехать наш старый знакомый по "Динамо" Венкер, но он провалил медосмотр.
"Монако" сильно меняется. Нам, поклонникам российского полузащитника, остаётся надеяться, что это напрямую повлияет и на карьеру Александра Головина.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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