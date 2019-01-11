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Орлов - о Мхитаряне: у него русская бабушка, так что он не прочь поиграть в РПЛ, но позже

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян может перейти в "Зенит" в это трансферное окно.

Об интересе "Зенита" к Мхитаряну накануне сообщил армянский журналист Грач Хачатрян.

"Нет дыма без огня. Вчера пролетела информация, что Мхитарян может появиться в "Зените".

Я быстренько начал расспрашивать по своим каналам, что к чему. У Мхитаряна русская бабушка. В принципе, он не скрывает, что хотел бы приехать в Россию. Не сейчас. Может быть, через полтора-два года, я не знаю. В какой клуб? В тот, который будет с ним договариваться. Сейчас он остается в "Арсенале".

Он потратил много сил на то, чтобы завоевать авторитет в Англии. Для футболиста важно самому убедиться в том, что он способен играть в АПЛ, все-таки сейчас это самая мощная и престижная лига. Если Мхитарян и появится в России, то только через полтора-два года, не раньше", — сказал Орлов в эфире "ГСО Live".
Теги: Орлов Мхитарян Зенит Арсенал
Вчера, 23:49
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#4  yuri  спб (Сегодня, 00:11)
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Я быстренько начал расспрашивать по своим каналам, что к чему

Анекдот. Копаться в чужом белье так по-журналистски, Тьфу. Профессия недостойная, господа. Спокойной ночи.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
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#3  pikaldi  voronezh (Сегодня, 00:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Хорош бухать уже ...Генич юный
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:03)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Steed
Не знаю, кто так обожает этого старого маразматика, что платит такие деньги за его передачи и эфиры на ТВ, но это явно нездоровый человек... fearful

Ты не в курсе, что он тесть Миллера?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Steed   (Вчера, 23:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не знаю, кто так обожает этого старого маразматика, что платит такие деньги за его передачи и эфиры на ТВ, но это явно нездоровый человек... fearful
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
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