Матс Хуммельс назвал ван Дейка лучшим центральным защитником в мире

Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал выступления защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.Игрок немецкого клуба заявил, что хавбек является лучшим центральным защитником в мире.В текущем сезоне голландец провел за английскую команду 28 матчей, оформил один гол и исполнил две результативные передачи.Напомним, что ван Дейк был был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в декабре.