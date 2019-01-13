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Матс Хуммельс назвал ван Дейка лучшим центральным защитником в мире

Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал выступления защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Игрок немецкого клуба заявил, что хавбек является лучшим центральным защитником в мире.

В текущем сезоне голландец провел за английскую команду 28 матчей, оформил один гол и исполнил две результативные передачи.

Напомним, что ван Дейк был был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в декабре.

"Газета.ру"
Теги: Хуммельс ван Дейк Ливерпуль
Сегодня, 01:44
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