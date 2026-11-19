- Хейт в адрес Максименко незаслуженный. Был провал защитников (в матче против "Акрона"), и он вышел из штрафной площади и нарушил правила. Можно придраться, что мяч полетел не в ту сторону, но касание было в игрока. Поэтому красная карточка чистая.
Максименко получил очень много критики, но на его совести в этом сезоне может быть два мяча, как и у всех вратарей. Команда отстаёт на пару очков от первого места, поэтому всё нормально, - цитирует эксперта "Евро-Футбол.Ру".
После 14 туров "Спартак" с 29 очками занимает третье место в РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" на два балла. В следующем туре москвичи 22 ноября сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо".