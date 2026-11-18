Зачем такой тренер, который их будет сейчас плеткой мочить?! Временным спокойно Хохлов мог быть, он и готовился со своим тренерским штабом. Этого вообще нигде не было, и вдруг он вылазит. Хохлов в 1000 раз его опытнее как тренер", - заявил Бубнов.
Вчера, 17 ноября, пресс-служба московского "Локомотива" официально сообщила о том, что Сергей Овчинников в качестве старшего тренера будет руководить первой командой в ближайших матчах. Его помощником стал Александр Бородюк, а начальником команды назначен Станислав Сухина.
Ранее клуб покинул Михаил Галактионов, который возглавлял "железнодорожников" с ноября 2022 года. Со специалистом расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.
Красно-зеленые набрали 11 очков по итогам 14 стартовых туров и находятся в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. До зимней паузы в чемпионате командам осталось провести по три игры.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"