Фото: ФК "Локомотив"

Зачем такой тренер, который их будет сейчас плеткой мочить?! Временным спокойно Хохлов мог быть, он и готовился со своим тренерским штабом. Этого вообще нигде не было, и вдруг он вылазит. Хохлов в 1000 раз его опытнее как тренер", - заявил Бубнов.