По данным ESPN, петербургский клуб готов рассмотреть возможность продажи 25-летнего футболиста, однако рассчитывает получить за него не менее 35-40 миллионов евро.
Луис Энрике присоединился к "Зениту" в январе 2025 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
"Зенит" определился с ценой на Луиса Энрике - источник
Саудовский "Аль-Иттихад" вновь проявляет интерес к бразильскому вингеру "Зенита" Луису Энрике.
Фото: ФК "Зенит"