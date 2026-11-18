Это следует из письма генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, которое отправлено всем членам УЕФА. Жеребьевка состоится 6 декабря. Отборочный турнир будет проходить с марта 2027 по март 2028 года, в нем примут участие 54 национальные команды.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.
Последним международным турниром для сборной стал чемпионат Европы-2020. Команда заняла четвертое место в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией, набрав 3 очка.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Сборная России не будет участвовать в жеребьевке отбора на Евро-2028
Сборная России не включена в список участников отборочного турнира предстоящего чемпионата Европы.
Фото: РФС