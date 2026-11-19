- Спокойно наши выиграли у Венесуэлы. Вообще этому не удивлён. Так и прогнозировал до матча, что Россия победит 2:0. Те, кто играют за границей, делают результат на поле.
Если на прошлом сборе это был Головин, то сейчас Миранчук, - цитирует Мостового [leech=http://sovsport.ru]"Советский спорт"[/leech
В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сначала одержала волевую победу над Узбекистаном (3:2), а затем обыграла Венесуэлу (2:0) благодаря дублю Алексея Миранчука.