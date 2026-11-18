Сафонов вошёл в топ-10 самых дорогих голкиперов мира

Российский голкипер Матвей Сафонов попал в десятку самых дорогих вратарей мира по версии CIES.

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Международный центр спортивных исследований оценил Сафонова в 50,8 миллиона евро, он находится на девятой строчке. Россиянина опережают Жоан Гарсия, Джанлуиджи Доннарумма, Санне Ламменс, Дзион Судзуки, Барт Вербрюгген, Майк Пендерс, Лукаш Горничек и Робин Руфс.



Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Летом 2024 года голкипер перешел во французский "ПСЖ". В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 17 пропущенных голов и 4 встречи на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 30 миллионов евро. Соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до конца июня 2029 года.