- Я очень люблю Серёгу. Но он уже лет 10, по-моему, не работает как тренер. Он уже давно большой функционер. Сейчас в этой разбитой ситуации кинуть его туда… Для чего человека подставлять? Большой человек, глыба. Это подстава просто чистая!
Работать в академии и в клубе, который сейчас сыплется - это другая история, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Овчинников будет руководить "Локомотивом" после ухода Михаила Галактионова. Московский клуб с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 14 матчей.