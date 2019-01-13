"Барселона" интересуется Льоренте

Нападающий "Тоттенхэма" попал в сферу интересов "сине-гранатовых". 33-летний форвард может перейти в каталонский клуб уже этой зимой.Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ранее заявлял, что команде нужен нападающий, у которого есть опыт игры в Примере. Льоренте выступал в испанском чемпионате за "Атлетик" (327 матчей, 111 голов) и "Севилью" (36 матчей, 7 голов).Источник: mundodeportivo.com