Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:1)."Тоттенхэм" делал все, чтобы выиграть игру. Мы доминировали и создали много моментов. Это был потрясающий второй тайм, я так рад. Команда была фантастической, второй тайм был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду.Де Хеа сделал 11 сэйвов. Он был сегодня выдающимся и по праву является лучшим игроком матча", - цитирует Почеттино ВВС.