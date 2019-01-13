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Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:1).

"Тоттенхэм" делал все, чтобы выиграть игру. Мы доминировали и создали много моментов. Это был потрясающий второй тайм, я так рад. Команда была фантастической, второй тайм был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду.

Де Хеа сделал 11 сэйвов. Он был сегодня выдающимся и по праву является лучшим игроком матча", - цитирует Почеттино ВВС.
Теги: Почеттино Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Вчера, 23:02
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#1  zloy   (Вчера, 23:45)
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Болеет за:
«Барселона»
да не хватило гола в ворота мю
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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