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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:1).
"Тоттенхэм" делал все, чтобы выиграть игру. Мы доминировали и создали много моментов. Это был потрясающий второй тайм, я так рад. Команда была фантастической, второй тайм был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду.
Де Хеа сделал 11 сэйвов. Он был сегодня выдающимся и по праву является лучшим игроком матча", - цитирует Почеттино ВВС.
"Тоттенхэм" делал все, чтобы выиграть игру. Мы доминировали и создали много моментов. Это был потрясающий второй тайм, я так рад. Команда была фантастической, второй тайм был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду.
Де Хеа сделал 11 сэйвов. Он был сегодня выдающимся и по праву является лучшим игроком матча", - цитирует Почеттино ВВС.
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