Андрей Канчельскис: Паредес может заменить Фабрегаса в "Челси"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (1)
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (1)
Вчера, 23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Вчера, 22:15
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
Вчера, 21:46
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Вчера, 21:26
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
Вчера, 21:23
"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рашфорда обыграл "Тоттенхэм" (6)
"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рашфорда обыграл "Тоттенхэм" (6)
Вчера, 21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Вчера, 20:35
Антон Миранчук: еще один кубок нам в копилочку не помешает (3)
Антон Миранчук: еще один кубок нам в копилочку не помешает (3)
Вчера, 20:17
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Вчера, 20:04
Ванек и Тумасян будут выставлены на трансфер
Ванек и Тумасян будут выставлены на трансфер
Вчера, 19:39
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена (1)
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена (1)
Вчера, 19:24
Алан Дзагоев пропускает командные тренировки из-за болезни (4)
Алан Дзагоев пропускает командные тренировки из-за болезни (4)
Вчера, 18:46
Дмитрий Комбаров - о трансфере Айртона: мне теперь с футболом заканчивать, что ли? (17)
Дмитрий Комбаров - о трансфере Айртона: мне теперь с футболом заканчивать, что ли? (17)
Вчера, 18:25
"ПСЖ" установил новый рекорд чемпионата Франции
"ПСЖ" установил новый рекорд чемпионата Франции
Вчера, 18:07
Вратарь Моррис забил гол со своей половины поля (видео) (4)
Вратарь Моррис забил гол со своей половины поля (видео) (4)
Вчера, 17:46
Евгений Коноплянка хочет уйти из "Шальке" (2)
Евгений Коноплянка хочет уйти из "Шальке" (2)
Вчера, 17:34
"Крылья Советов" арендовали Романа Шишкина (1)
"Крылья Советов" арендовали Романа Шишкина (1)
Вчера, 17:22
"Армавир" поддержит Дюкова на выборах главы РФС (1)
"Армавир" поддержит Дюкова на выборах главы РФС (1)
Вчера, 17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
Вчера, 16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Вчера, 15:54
Ондржей Ванек: не полетел на сбор "Уфы"
Ондржей Ванек: не полетел на сбор "Уфы"
Вчера, 15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Вчера, 15:28
Ван Перси: в Англии постоянно терпел оскорбления
Ван Перси: в Англии постоянно терпел оскорбления
Вчера, 15:15
Ещенко: если у Карреры с Глушаковым был конфликт, надо было решать его один на один (13)
Ещенко: если у Карреры с Глушаковым был конфликт, надо было решать его один на один (13)
Вчера, 15:05
"Фенербахче" не станет продлевать контракт с Нойштедтером (1)
"Фенербахче" не станет продлевать контракт с Нойштедтером (1)
Вчера, 14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
Вчера, 14:27
"Крылья" объявили о переходе Самедова
"Крылья" объявили о переходе Самедова
Вчера, 14:20
Маргасов: выплаты от "Тосно" были минимальные
Маргасов: выплаты от "Тосно" были минимальные
Вчера, 14:07
Дзюба: когда бой с Хабибом? Мы в разных весовых категориях (3)
Дзюба: когда бой с Хабибом? Мы в разных весовых категориях (3)
Вчера, 13:46
Ещенко: в начале сезона у нас был бардак (6)
Ещенко: в начале сезона у нас был бардак (6)
Вчера, 13:42
Жирков: надеюсь, что весной выйду на поле
Жирков: надеюсь, что весной выйду на поле
Вчера, 13:36
"Крылья" подписали защитника Карпова
"Крылья" подписали защитника Карпова
Вчера, 13:24
Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать? (2)
Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать? (2)
Андрей Канчельскис: Паредес может заменить Фабрегаса в "Челси"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "Челси".
– Интересно ваше мнение как экс-игрока "МЮ" по Паредесу. Верите, что "Челси" купит его у "Зенита"?
– Да, вполне допускаю. Аргентинец же до России выступал в Италии, в "Роме", у него есть европейский опыт. Может быть, Сарри уже тогда его приметил? Так что такой трансфер, на мой взгляд, реален.
– По силам ли Паредесу заменить Фабрегаса, ушедшего в "Монако"?
– Почему нет? Видно, что это квалифицированный полузащитник. Все качества при нем. Так что это довольно правдивая история.
– Как он вам в РПЛ?
– Многое умеет на таком уровне. Смущает, что слишком много карточек получает, два удаления… Много разговаривает на поле. Неправильно себя ведет. Вот это минус. Может быть, Сарри поставит его на место. Думаю, так и будет.
"Спорт-Экспресс"
– Интересно ваше мнение как экс-игрока "МЮ" по Паредесу. Верите, что "Челси" купит его у "Зенита"?
– Да, вполне допускаю. Аргентинец же до России выступал в Италии, в "Роме", у него есть европейский опыт. Может быть, Сарри уже тогда его приметил? Так что такой трансфер, на мой взгляд, реален.
– По силам ли Паредесу заменить Фабрегаса, ушедшего в "Монако"?
– Почему нет? Видно, что это квалифицированный полузащитник. Все качества при нем. Так что это довольно правдивая история.
– Как он вам в РПЛ?
– Многое умеет на таком уровне. Смущает, что слишком много карточек получает, два удаления… Много разговаривает на поле. Неправильно себя ведет. Вот это минус. Может быть, Сарри поставит его на место. Думаю, так и будет.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.