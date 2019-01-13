Андрей Канчельскис: Паредес может заменить Фабрегаса в "Челси"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "Челси".– Да, вполне допускаю. Аргентинец же до России выступал в Италии, в "Роме", у него есть европейский опыт. Может быть, Сарри уже тогда его приметил? Так что такой трансфер, на мой взгляд, реален.– Почему нет? Видно, что это квалифицированный полузащитник. Все качества при нем. Так что это довольно правдивая история.– Многое умеет на таком уровне. Смущает, что слишком много карточек получает, два удаления… Много разговаривает на поле. Неправильно себя ведет. Вот это минус. Может быть, Сарри поставит его на место. Думаю, так и будет.