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Алекс Фергюсон помогает главному тренеру "МЮ" выбирать состав на матчи

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Сэр Алекс Фергюсон помогает нынешнему тренеру "красных дьявлов" Уле-Гуннару Сульшеру выбирать состав на матчи.

По информации Manchester Evening News, экс-рулевой манкунианцев помогает норвежцу разбирать соперника перед матчем. Также он участвует в выборе основного состава на игру. Однако, последнее слово всегда остается за Сульшером.

Отмечается, что именно Фергюсон поспособствовал приглашению норвежца на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". В январе шотландец также выступил перед футболистами английской команды с мотивирующей речью.

"Газета.ру"
Теги: Фергюсон Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 18:29
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