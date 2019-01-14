Алекс Фергюсон помогает главному тренеру "МЮ" выбирать состав на матчи

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Сэр Алекс Фергюсон помогает нынешнему тренеру "красных дьявлов" Уле-Гуннару Сульшеру выбирать состав на матчи.По информации Manchester Evening News, экс-рулевой манкунианцев помогает норвежцу разбирать соперника перед матчем. Также он участвует в выборе основного состава на игру. Однако, последнее слово всегда остается за Сульшером.Отмечается, что именно Фергюсон поспособствовал приглашению норвежца на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". В январе шотландец также выступил перед футболистами английской команды с мотивирующей речью.