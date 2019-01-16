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Экс-форвард "Локомотива" Ниасс перейдет в "Кардифф"

"Кардифф Сити" согласовал с "Эвертоном" условия аренды форварда Умара Ниассе.

Валлийский клуб арендует 28-летнего сенегальца, который ранее выступал за московский "Локомотив", до конца сезона-2018/19.

В первой части сезона Ниассе провел пять матчей в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
Теги: Эвертон Кардифф Ниассе АПЛ
Вчера, 23:44
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