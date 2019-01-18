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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:17
Эмери против Сарри, "Боруссия" играет с преследователями, Сульшер собирается улучшить свой рекорд. Что ждёт нас на выходных?
Эмери против Сарри, "Боруссия" играет с преследователями, Сульшер собирается улучшить свой рекорд. Что ждёт нас на выходных?
17:07
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (11)
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (11)
16:35
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
15:50
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
15:00
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
14:29
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
14:17
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12:15
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
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11:26
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
10:41
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
Эмери против Сарри, "Боруссия" играет с преследователями, Сульшер собирается улучшить свой рекорд. Что ждёт нас на выходных?
Конец недели приготовил нам битву "Реала" против "Севильи" Промеса, которая идёт с Королевским клубом на равных, противостояние "Сент-Этьена" и "Лиона" из лидирующего блока Лиги 1, а также кое-что другое. В превью Rusfootball.info к европейским выходным не забываем и про наших соотечественников - Александра Головина и Дениса Черышева.
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"
Суббота, 18:00. Матч Футбол 2
Победив "Тоттенхэм", Сульшер показал лучший старт в истории клуба: новый рекорд среди наставников "дьяволов" 6 побед на старте. У нынешнего "Юнайтед" есть все, чтобы продолжить победный марш и сделать свое достижение более устойчивым.
Впереди "Брайтон", довольно скромный противник, но и у "МЮ" возникают определённые проблемы. "Тоттенхэм" был обыгран во многом благодаря удаче, имя которой Давид Де Хеа, но вечно тащить не может даже он, так что ошибки в обороне следует минимизировать даже в матчах не против топов. Тем, кто хочется размяться, перед большим лондонским дерби, о котором скажем чуть дальше, эта игра - самое то.
"Реал Мадрид" - "Севилья"
Суббота, 18:15. Матч Футбол 3
Впрочем, если вы хотите смотреть на бодрый "МЮ" Сульшера в матчах только против могучих соперников, есть выход - обратиться к Испании.
Хромающий "Реал" в ответной игре проиграл "Леганесу", но это ничего не значило: в первой игре "сливочные" крупно победили и просто не хотели лишний раз напрягаться. Последнее серьёзное испытание в лице "Бетиса" "галактикос" преодолели, хотя нельзя сказать, что получилось это легко: мячом в той игре "сливочные" владели мячом лишь 26,3 процента времени, да и победный гол забили в самом конце.
"Реал" установил антирекорд
Впереди бодрая "Севилья" нашего старого знакомого Промеса. Сейчас у них с Мадридом одинаковое количество очков, так что встреча наверняка получится очень важной и оттого горячей. А у самого бывшего героя "Спартака" дела идут совсем неважно - Квинси заработал 0 очков в 15 матчах примеры, из-за чего все чаще говорят об его отъезде.
"Арсенал" - "Челси"
Суббота, 20:30. Матч ТВ
У обеих команды трудности, но у обеих же они полностью объяснимы: и Сарри, и Эмери работают первый сезон, а Москва строилась не сразу (как и более конкретный пример, "Манчестер Сити" Гвардиолы). Но опять же в обоих случаях последние туры можно наблюдать скорее регресс, чем развитие.
"Ганнерс" проиграли предыдущее лондонское дерби "Вест Хэму" и допустили первое гостевое поражение. У "Челси" проблемы в нападении, и Сарри, такое ощущение, не может решить их без новых кадров. Насколько известно прессе, итальянский специалист хочет получить себе Игуаина и он уже близок к этому, но в субботу форвард наверняка на поле не выйдет.
Результативный нападающий - не единственная сложность "синих". Проблема кроется и в центре поля, где не справляется системообразующий Жоржиньо, которого научились закрывать соперники. А Паредес, похоже, поедет в ПСЖ.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд
Суббота, 20:30
Если Англия немного поднадоела (а зимой её всегда очень много), можно перенести свой взор на бундеслигу, где впервые за многие сезоны лидирует не "Бавария". Да и новый лидер не обгоняет конкурентов на семь миль вперёд, так что есть настоящая конкуренция.
"Боруссии" обещали скорый крах, но команда Люсьена Фавра держится стойко и, похоже, действительно имеет прекрасные шансы прервать надоевшую гегемонию Мюнхена. Повод усомниться Дортмунд дал только один - поражение от "Фортуны". Но после него лидер чемпионата удержался и с тех пор - дело было ещё до зимнего перерыва - только побеждает.
"Лейпциг" сейчас четвёртый. И у них - лучшая оборона, которой предстоит пройти испытание лучшим нападением "Боруссии". Просто гостям здесь не будет явно: Лейпциг остается единственным городом чемпионата, в котором "Боруссия" не побеждала.
"Наполи" - "Лацио"
Воскресенье, 22:30. Матч Футбол 2
В Серия А вымерла (и теперь неизвестно, когда зародится вновь) конкуренция за чемпионство, так что с точки зрения результата остаётся внимательно следить лишь за тем, что ниже. Впрочем, и здесь громадные разрывы.
"Наполи" идёт вторым. Подопечные Анчелотти исправно набирают очки, за последнее время они оступились только в очной встрече с "Интером", который идет следом, но внушительный разрыв всё равно сохранился. "Лацио" отстаёт от третьей строчки, на которую претендует из-за места в Лиги Чемпионов, на семь очков, так что глушить это расстояние нужно уже сейчас.
"Сент-Этьен" - "Лион"
Воскресенье, 23:00. Матч Футбол 1
Случай для особых изысканных любителей европейского футбола, предпочитающих обращать свое внимание на более бойкую Францию. Здесь на выходных играют команды, занимающие третье и четвёртое места. После очной игры они вполне могут обменяться местами. В Лиге 1 вообще все очень плотно, кроме отрыва ПСЖ.
"Сент-Этьен" сейчас, конечно, выглядит более подготовленным: за последние пять матчей они ни разу не проиграли и потеряли очки лишь в матче против "Ниццы". "Лион" в то же самое время победил однажды - да и то одного из французских ноунеймов из нижних дивизионов.
Как там у наших?
Многострадальное "Монако", за который выступает Головин, ждет испытание "Страсбуром", который идет седьмым, в 22:00 субботы. Команда средняя, но в последнее время набрала очень хороший ход. "Монегаскам" будет элементарно просто влететь и такому противнику, учитывая, что многочисленные новички команды Анри освоиться ещё не успели. "Валенсия" Черышева, поборется с "Сельтой" в 22:45 той же субботы. Соперники "летучих мышей" идут рядом с зоной вылета, но у "Валенсии" полно своих проблем. У Черышева - тоже. Его уже несколько матчей освистывают болельщики собственной команды.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: football365 // yahoo // eurosport
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"
Суббота, 18:00. Матч Футбол 2
Победив "Тоттенхэм", Сульшер показал лучший старт в истории клуба: новый рекорд среди наставников "дьяволов" 6 побед на старте. У нынешнего "Юнайтед" есть все, чтобы продолжить победный марш и сделать свое достижение более устойчивым.
Впереди "Брайтон", довольно скромный противник, но и у "МЮ" возникают определённые проблемы. "Тоттенхэм" был обыгран во многом благодаря удаче, имя которой Давид Де Хеа, но вечно тащить не может даже он, так что ошибки в обороне следует минимизировать даже в матчах не против топов. Тем, кто хочется размяться, перед большим лондонским дерби, о котором скажем чуть дальше, эта игра - самое то.
"Реал Мадрид" - "Севилья"
Суббота, 18:15. Матч Футбол 3
Впрочем, если вы хотите смотреть на бодрый "МЮ" Сульшера в матчах только против могучих соперников, есть выход - обратиться к Испании.
Хромающий "Реал" в ответной игре проиграл "Леганесу", но это ничего не значило: в первой игре "сливочные" крупно победили и просто не хотели лишний раз напрягаться. Последнее серьёзное испытание в лице "Бетиса" "галактикос" преодолели, хотя нельзя сказать, что получилось это легко: мячом в той игре "сливочные" владели мячом лишь 26,3 процента времени, да и победный гол забили в самом конце.
"Реал" установил антирекорд
Впереди бодрая "Севилья" нашего старого знакомого Промеса. Сейчас у них с Мадридом одинаковое количество очков, так что встреча наверняка получится очень важной и оттого горячей. А у самого бывшего героя "Спартака" дела идут совсем неважно - Квинси заработал 0 очков в 15 матчах примеры, из-за чего все чаще говорят об его отъезде.
"Арсенал" - "Челси"
Суббота, 20:30. Матч ТВ
У обеих команды трудности, но у обеих же они полностью объяснимы: и Сарри, и Эмери работают первый сезон, а Москва строилась не сразу (как и более конкретный пример, "Манчестер Сити" Гвардиолы). Но опять же в обоих случаях последние туры можно наблюдать скорее регресс, чем развитие.
"Ганнерс" проиграли предыдущее лондонское дерби "Вест Хэму" и допустили первое гостевое поражение. У "Челси" проблемы в нападении, и Сарри, такое ощущение, не может решить их без новых кадров. Насколько известно прессе, итальянский специалист хочет получить себе Игуаина и он уже близок к этому, но в субботу форвард наверняка на поле не выйдет.
Результативный нападающий - не единственная сложность "синих". Проблема кроется и в центре поля, где не справляется системообразующий Жоржиньо, которого научились закрывать соперники. А Паредес, похоже, поедет в ПСЖ.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд
Суббота, 20:30
Если Англия немного поднадоела (а зимой её всегда очень много), можно перенести свой взор на бундеслигу, где впервые за многие сезоны лидирует не "Бавария". Да и новый лидер не обгоняет конкурентов на семь миль вперёд, так что есть настоящая конкуренция.
"Боруссии" обещали скорый крах, но команда Люсьена Фавра держится стойко и, похоже, действительно имеет прекрасные шансы прервать надоевшую гегемонию Мюнхена. Повод усомниться Дортмунд дал только один - поражение от "Фортуны". Но после него лидер чемпионата удержался и с тех пор - дело было ещё до зимнего перерыва - только побеждает.
"Лейпциг" сейчас четвёртый. И у них - лучшая оборона, которой предстоит пройти испытание лучшим нападением "Боруссии". Просто гостям здесь не будет явно: Лейпциг остается единственным городом чемпионата, в котором "Боруссия" не побеждала.
"Наполи" - "Лацио"
Воскресенье, 22:30. Матч Футбол 2
В Серия А вымерла (и теперь неизвестно, когда зародится вновь) конкуренция за чемпионство, так что с точки зрения результата остаётся внимательно следить лишь за тем, что ниже. Впрочем, и здесь громадные разрывы.
"Наполи" идёт вторым. Подопечные Анчелотти исправно набирают очки, за последнее время они оступились только в очной встрече с "Интером", который идет следом, но внушительный разрыв всё равно сохранился. "Лацио" отстаёт от третьей строчки, на которую претендует из-за места в Лиги Чемпионов, на семь очков, так что глушить это расстояние нужно уже сейчас.
"Сент-Этьен" - "Лион"
Воскресенье, 23:00. Матч Футбол 1
Случай для особых изысканных любителей европейского футбола, предпочитающих обращать свое внимание на более бойкую Францию. Здесь на выходных играют команды, занимающие третье и четвёртое места. После очной игры они вполне могут обменяться местами. В Лиге 1 вообще все очень плотно, кроме отрыва ПСЖ.
"Сент-Этьен" сейчас, конечно, выглядит более подготовленным: за последние пять матчей они ни разу не проиграли и потеряли очки лишь в матче против "Ниццы". "Лион" в то же самое время победил однажды - да и то одного из французских ноунеймов из нижних дивизионов.
Как там у наших?
Многострадальное "Монако", за который выступает Головин, ждет испытание "Страсбуром", который идет седьмым, в 22:00 субботы. Команда средняя, но в последнее время набрала очень хороший ход. "Монегаскам" будет элементарно просто влететь и такому противнику, учитывая, что многочисленные новички команды Анри освоиться ещё не успели. "Валенсия" Черышева, поборется с "Сельтой" в 22:45 той же субботы. Соперники "летучих мышей" идут рядом с зоной вылета, но у "Валенсии" полно своих проблем. У Черышева - тоже. Его уже несколько матчей освистывают болельщики собственной команды.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: football365 // yahoo // eurosport
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