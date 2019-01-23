Стало известно условие, при котором "Арсенал" продаст Рэмси "Ювентусу" в январе

Лондонский "Арсенал» готов расстаться с полузащитником Аароном Рэмси в зимнее трансферное окно.Об этом сообщает The Independent.2По информации источника, английский клуб готов продать 28-летнего футболиста в «Ювентус» в январе за ? 10 млн (€ 11,4 млн), если сможет арендовать полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, выступающего на правах аренды за "Баварию", и Дениса Суареса у "Барселоны".