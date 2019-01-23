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Диего Марадона: надеюсь, самолет с Салой просто прилетел не в тот аэропорт

Легенда футбола Диего Марадона выразил надежду на то, что частный самолет с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту не разбился, а приземлился в другом аэропорту.

"Надеюсь, самолет прилетел не в тот аэропорт и мы найдем всех, кто находился на борту, живыми, вот и все. Это ужасное невезение. Когда происходят подобные ситуации, я думаю обо всех перелетах в своей жизни", - приводит слова Марадоны Radio Monte-Carlo.

Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.
Теги: АПЛ Лига 1 Марадона Сала
Сегодня, 11:39
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#2  safonas   (Сегодня, 12:36)
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ага и связи в том аэропорту тоже нет...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:57)
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online

Конечно - в аэропорт из "Лангольеров" Кинга
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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