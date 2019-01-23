Полиция Великобритании озвучила основные версии по Сале

Правоохранительные органы озвучили четыре основные версии, что могло произойти с футболистом валлийского "Кардиффа" Эмилиано Салой."Мы ищем Салу на основе четырех возможностей. Первая: они высадились в другом месте, но не вышли на связь. Вторая: они приземлились на воду, были подобраны проходящим кораблем, но не вышли на связь. Третья: они приземлились на воду и перебрались в спасательный плот, который, как мы знаем, был на борту. Четвертая: самолет развалился при соприкосновении с водой, оставив их в море", — сказано в твиттере полиции Гернси.Напомним, 28-летний нападающий находился на борту самолета, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем.