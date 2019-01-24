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Неймар рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"

Пресс-служба "ПСЖ" прокомментировала травму нападающего Неймара, полученной им в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).

У 26-летнего бразильца те же проблемы с правой ногой, из-за которых он несколько недель не играл в прошлом сезоне.

"Первые проведенные исследования выявили повреждение пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от того, как будет идти восстановление в ближайшие дни. Все терапевтические варианты должны быть рассмотрены", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 февраля "ПСЖ" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов,
Теги: АПЛ Лига 1 Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар
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