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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
Манчестер Юнайтед (Англия)
|Манчестер
Юнайтед
|29.01.19
|Бернли
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
Арсенал (Англия)
|Арсенал
|29.01.19
|Кардифф
|Арсенал
|2 - 019.01.19
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Лукаку и Погба развалили "Арсенал". Хотя помощь Ромеро им пригодилась
Сульшер не хочет останавливаться - это уже его восьмая победа подряд во всех турнирах с "МЮ". Норвежец блестяще начал в Англии как тренер и, похоже, он оформляет рекорд на десятки лет. На сей раз "дьяволы" вышибли из кубка Англии лондонский "Арсенал". О двух голевых Лукаку и тащере Погба - главных факторах очередного успеха Сульшера.
Санчес против бывшей команды
Хавбек "Юнайтед" провёл за "Арсенал" 4 сезона: и был в них гораздо успешнее, чем в стане "дьяволов". Этот футбольный год для чилийца получается совсем уж непростым. Далеко не всегда он появляется в составе; а если и оказывается в обойме, то действует на поле лишь около - так выходит в среднем - половины матча.
Сульшер выпустил его против "ганнерс" в старте. Ради понятных вещей - той же дополнительной мотивации, которая расцветает, когда амбициозные футболисты играют против своих экс-партнёров. Тренер объяснил решение ещё до игры:
- Он будет в составе. Думаю, ему понравится, если болельщики будут настроены против.
Это сработало ещё до перерыва.
"Арсенал" взвинчивал темп. Пользы это принесло мало
Хозяева начинали с бодрой поступи. Команда Эмери постаралась сразу прихлопнуть соперника, ошарашить его таким же густым прессингом, каким был звонкий гул, раскатывавшийся по трибунам в те моменты, когда Санчес оказывался с мячом. Эта динамика постепенно сваливалась в неконтролируемый галоп, при котором на глаза сваливалось забрало, мешающее хозяевам грамотно оценивать, как они располагаются позади в моменты наступлений.
Пока "Юнайтед" примирялся с положением, пытался только пережить наступление соперника, было неплохо. Но когда гости начали поглядывать из окопов - а "МЮ" был вынужден обороняться довольно низко, - над "Арсеналом" нависла угроза, которой "красно-белые" внимать не стали.
Элементарная рецептура противодействия
Что может быть проще по своей структуре двух динамичных флангов и габаритного Лукаку на острие, который сам умеет сваливаться и тащить мяч? Но в условиях крайней безалаберности "Арсенала" позади это оказалось достаточно для того, чтобы забить два мяча. Причем всё получилось немного не "по классике": Лингард и Санчес с двух разных флангов никак не могли попасть Лукаку в голову. В результате бельгиец взял всё в свои руки.
Форвард, главная задача которого реализовывать моменты, отдал две голевые с интервалом в три минуты - сначала на Санчеса, а затем на Лингарда. В этом и есть главная ценность нападающего Лукаку - он не только габаритен, но еще и гибок.
Хозяева не собирались ничего менять
Характер игры не изменился практически до конца. "Арсеналу" благодаря удаче (Шоу держал Обамеянга, но слишком уж удачно отскочил мяч) удалось отыграть один гол ещё до перерыва. А уже во втором тайме "канониры" просто немного побереглись: начали страховать друг друга, не оставлять в каждой атаке уйму пространства позади. И при этом старались не ослаблять давление.
Достойный сменщик Де Хеа
Какое-то время "Юнайтед" стоял на краю: у "Арсенала" возникало слишком много моментов. По справедливости, "ганнерс" должны были счёт сравнивать, но гостям повезло. Повезло, что в воротах стоял Ромеро.
Наверное, он один из самых невезучих футболистов мира в том плане, что, будучи отличным кипером, Ромеро вынужден почти безвылазно сидеть на скамейке, потому что в составе есть Де Хеа. Если судить по игре, которую аргентинец показал против "Арсенала", он заслуживает быть на первых ролях в любом клубе премьер-лиги.
Травмы "Арсенала"
Ещё в первом тайме хозяева лишились Сократиса. После перерыва - Косельни. В обоих случаях были травмы. И так получается, что по ходу игры Эмери пришлось менять двух центральных защитников. Подобные перемены отзываются на команде очень большим стрессом.
Погба - царь, хоть его подвиги не были так очевидны, как голевые Лукаку
Француз, наконец-то начавший играть после увольнения Моуриньо, сделал очередной матч. Он был тем, кто начинает контратаки: разбрасывает мячи по флангам, на которых этого только и дожидались Линград, Санчес или сместившийся Лукаку. Он был тем, кто тащил его сам - и регулярно зарабатывал штрафные удары для партнёров. Или же бил сам - и после сейва Чеха партнёры добивали в пустые.
Благодаря одному из таких рейдов "Арсенал" перестал быть соперником "МЮ" в конкретном матче. Получив преимущество в два гола, гости осторожно отошли - и без лишних отбоев, но и без рисков доиграли до финального свистка.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: AFP, goal.com
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Санчес против бывшей команды
Хавбек "Юнайтед" провёл за "Арсенал" 4 сезона: и был в них гораздо успешнее, чем в стане "дьяволов". Этот футбольный год для чилийца получается совсем уж непростым. Далеко не всегда он появляется в составе; а если и оказывается в обойме, то действует на поле лишь около - так выходит в среднем - половины матча.
Сульшер выпустил его против "ганнерс" в старте. Ради понятных вещей - той же дополнительной мотивации, которая расцветает, когда амбициозные футболисты играют против своих экс-партнёров. Тренер объяснил решение ещё до игры:
- Он будет в составе. Думаю, ему понравится, если болельщики будут настроены против.
Это сработало ещё до перерыва.
"Арсенал" взвинчивал темп. Пользы это принесло мало
Хозяева начинали с бодрой поступи. Команда Эмери постаралась сразу прихлопнуть соперника, ошарашить его таким же густым прессингом, каким был звонкий гул, раскатывавшийся по трибунам в те моменты, когда Санчес оказывался с мячом. Эта динамика постепенно сваливалась в неконтролируемый галоп, при котором на глаза сваливалось забрало, мешающее хозяевам грамотно оценивать, как они располагаются позади в моменты наступлений.
Пока "Юнайтед" примирялся с положением, пытался только пережить наступление соперника, было неплохо. Но когда гости начали поглядывать из окопов - а "МЮ" был вынужден обороняться довольно низко, - над "Арсеналом" нависла угроза, которой "красно-белые" внимать не стали.
Элементарная рецептура противодействия
Что может быть проще по своей структуре двух динамичных флангов и габаритного Лукаку на острие, который сам умеет сваливаться и тащить мяч? Но в условиях крайней безалаберности "Арсенала" позади это оказалось достаточно для того, чтобы забить два мяча. Причем всё получилось немного не "по классике": Лингард и Санчес с двух разных флангов никак не могли попасть Лукаку в голову. В результате бельгиец взял всё в свои руки.
Форвард, главная задача которого реализовывать моменты, отдал две голевые с интервалом в три минуты - сначала на Санчеса, а затем на Лингарда. В этом и есть главная ценность нападающего Лукаку - он не только габаритен, но еще и гибок.
Хозяева не собирались ничего менять
Характер игры не изменился практически до конца. "Арсеналу" благодаря удаче (Шоу держал Обамеянга, но слишком уж удачно отскочил мяч) удалось отыграть один гол ещё до перерыва. А уже во втором тайме "канониры" просто немного побереглись: начали страховать друг друга, не оставлять в каждой атаке уйму пространства позади. И при этом старались не ослаблять давление.
Достойный сменщик Де Хеа
Какое-то время "Юнайтед" стоял на краю: у "Арсенала" возникало слишком много моментов. По справедливости, "ганнерс" должны были счёт сравнивать, но гостям повезло. Повезло, что в воротах стоял Ромеро.
Наверное, он один из самых невезучих футболистов мира в том плане, что, будучи отличным кипером, Ромеро вынужден почти безвылазно сидеть на скамейке, потому что в составе есть Де Хеа. Если судить по игре, которую аргентинец показал против "Арсенала", он заслуживает быть на первых ролях в любом клубе премьер-лиги.
Травмы "Арсенала"
Ещё в первом тайме хозяева лишились Сократиса. После перерыва - Косельни. В обоих случаях были травмы. И так получается, что по ходу игры Эмери пришлось менять двух центральных защитников. Подобные перемены отзываются на команде очень большим стрессом.
Погба - царь, хоть его подвиги не были так очевидны, как голевые Лукаку
Француз, наконец-то начавший играть после увольнения Моуриньо, сделал очередной матч. Он был тем, кто начинает контратаки: разбрасывает мячи по флангам, на которых этого только и дожидались Линград, Санчес или сместившийся Лукаку. Он был тем, кто тащил его сам - и регулярно зарабатывал штрафные удары для партнёров. Или же бил сам - и после сейва Чеха партнёры добивали в пустые.
Благодаря одному из таких рейдов "Арсенал" перестал быть соперником "МЮ" в конкретном матче. Получив преимущество в два гола, гости осторожно отошли - и без лишних отбоев, но и без рисков доиграли до финального свистка.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: AFP, goal.com
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