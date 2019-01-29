Лукаку и Погба развалили "Арсенал". Хотя помощь Ромеро им пригодилась

Сульшер не хочет останавливаться - это уже его восьмая победа подряд во всех турнирах с "МЮ". Норвежец блестяще начал в Англии как тренер и, похоже, он оформляет рекорд на десятки лет. На сей раз "дьяволы" вышибли из кубка Англии лондонский "Арсенал". О двух голевых Лукаку и тащере Погба - главных факторах очередного успеха Сульшера.Хавбек "Юнайтед" провёл за "Арсенал" 4 сезона: и был в них гораздо успешнее, чем в стане "дьяволов". Этот футбольный год для чилийца получается совсем уж непростым. Далеко не всегда он появляется в составе; а если и оказывается в обойме, то действует на поле лишь около - так выходит в среднем - половины матча.Сульшер выпустил его против "ганнерс" в старте. Ради понятных вещей - той же дополнительной мотивации, которая расцветает, когда амбициозные футболисты играют против своих экс-партнёров. Тренер объяснил решение ещё до игры:- Он будет в составе. Думаю, ему понравится, если болельщики будут настроены против.Это сработало ещё до перерыва.Хозяева начинали с бодрой поступи. Команда Эмери постаралась сразу прихлопнуть соперника, ошарашить его таким же густым прессингом, каким был звонкий гул, раскатывавшийся по трибунам в те моменты, когда Санчес оказывался с мячом. Эта динамика постепенно сваливалась в неконтролируемый галоп, при котором на глаза сваливалось забрало, мешающее хозяевам грамотно оценивать, как они располагаются позади в моменты наступлений.Пока "Юнайтед" примирялся с положением, пытался только пережить наступление соперника, было неплохо. Но когда гости начали поглядывать из окопов - а "МЮ" был вынужден обороняться довольно низко, - над "Арсеналом" нависла угроза, которой "красно-белые" внимать не стали.Что может быть проще по своей структуре двух динамичных флангов и габаритного Лукаку на острие, который сам умеет сваливаться и тащить мяч? Но в условиях крайней безалаберности "Арсенала" позади это оказалось достаточно для того, чтобы забить два мяча. Причем всё получилось немного не "по классике": Лингард и Санчес с двух разных флангов никак не могли попасть Лукаку в голову. В результате бельгиец взял всё в свои руки.Форвард, главная задача которого реализовывать моменты, отдал две голевые с интервалом в три минуты - сначала на Санчеса, а затем на Лингарда. В этом и есть главная ценность нападающего Лукаку - он не только габаритен, но еще и гибок.Характер игры не изменился практически до конца. "Арсеналу" благодаря удаче (Шоу держал Обамеянга, но слишком уж удачно отскочил мяч) удалось отыграть один гол ещё до перерыва. А уже во втором тайме "канониры" просто немного побереглись: начали страховать друг друга, не оставлять в каждой атаке уйму пространства позади. И при этом старались не ослаблять давление.Какое-то время "Юнайтед" стоял на краю: у "Арсенала" возникало слишком много моментов. По справедливости, "ганнерс" должны были счёт сравнивать, но гостям повезло. Повезло, что в воротах стоял Ромеро.Наверное, он один из самых невезучих футболистов мира в том плане, что, будучи отличным кипером, Ромеро вынужден почти безвылазно сидеть на скамейке, потому что в составе есть Де Хеа. Если судить по игре, которую аргентинец показал против "Арсенала", он заслуживает быть на первых ролях в любом клубе премьер-лиги.Ещё в первом тайме хозяева лишились Сократиса. После перерыва - Косельни. В обоих случаях были травмы. И так получается, что по ходу игры Эмери пришлось менять двух центральных защитников. Подобные перемены отзываются на команде очень большим стрессом.Француз, наконец-то начавший играть после увольнения Моуриньо, сделал очередной матч. Он был тем, кто начинает контратаки: разбрасывает мячи по флангам, на которых этого только и дожидались Линград, Санчес или сместившийся Лукаку. Он был тем, кто тащил его сам - и регулярно зарабатывал штрафные удары для партнёров. Или же бил сам - и после сейва Чеха партнёры добивали в пустые.Благодаря одному из таких рейдов "Арсенал" перестал быть соперником "МЮ" в конкретном матче. Получив преимущество в два гола, гости осторожно отошли - и без лишних отбоев, но и без рисков доиграли до финального свистка.