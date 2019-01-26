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Адриен Рабьо до конца месяца может перейти в "Тоттенхэм"

Хавбек "ПСЖ" Адриен Рабьо уже в это трансферное окно может перейти в "Тоттенхэм".

Парижанам не удалось продлить контракт с 23-летним хавбеком. Действующее соглашение Рабьо с клубом истекает этим летом, поэтому ПСЖ намерен продать француза в январе. По информации Sun, трансфер Рабьо будет стоить лондонскому клубу 23 млн евро. Но переход состоится только после того, как "ПСЖ" найдет игроку замену.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, призванный заменить француза, прошёл медобследование перед переходом в парижский клуб.
Теги: ПСЖ Тоттенхэм АПЛ Лига 1 Рабьо Паредес
Сегодня, 08:48
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