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Москва Краснодар
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|...
|20
|Генгам
|21
|14
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Адриен Рабьо до конца месяца может перейти в "Тоттенхэм"
Хавбек "ПСЖ" Адриен Рабьо уже в это трансферное окно может перейти в "Тоттенхэм".
Парижанам не удалось продлить контракт с 23-летним хавбеком. Действующее соглашение Рабьо с клубом истекает этим летом, поэтому ПСЖ намерен продать француза в январе. По информации Sun, трансфер Рабьо будет стоить лондонскому клубу 23 млн евро. Но переход состоится только после того, как "ПСЖ" найдет игроку замену.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, призванный заменить француза, прошёл медобследование перед переходом в парижский клуб.
Парижанам не удалось продлить контракт с 23-летним хавбеком. Действующее соглашение Рабьо с клубом истекает этим летом, поэтому ПСЖ намерен продать француза в январе. По информации Sun, трансфер Рабьо будет стоить лондонскому клубу 23 млн евро. Но переход состоится только после того, как "ПСЖ" найдет игроку замену.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, призванный заменить француза, прошёл медобследование перед переходом в парижский клуб.
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