Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ливерпуль (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Ливерпуль
|30.01.19
|Лестер
|Вест Хэм
|04.02.19
|Ливерпуль
|Сыгранные
|Ливерпуль
|4 - 319.01.19
|Кристал
Пэлас
|Брайтон
|0 - 112.01.19
|Ливерпуль
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Дэниэл Старридж - о заканчивающимся контракте с "Ливерпулем": я сосредоточен на своей работе
Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж поделился мыслями о своем будущем.
Контракт англичанина с мерсисайдским клубом истекает этим летом.
"Я сосредоточен на том, что происходит сейчас. Нужно жить настоящим, нельзя жить будущим. Я в "Ливерпуле" уже долго, и я всем доволен. Я хочу работать и помогать клубу добиваться успеха, выиграть трофей было бы замечательно. Мы были очень близко, в финалах, почти выиграли АПЛ, но мы толком не побеждали", – сказал Старридж.
Daily Mail
Контракт англичанина с мерсисайдским клубом истекает этим летом.
"Я сосредоточен на том, что происходит сейчас. Нужно жить настоящим, нельзя жить будущим. Я в "Ливерпуле" уже долго, и я всем доволен. Я хочу работать и помогать клубу добиваться успеха, выиграть трофей было бы замечательно. Мы были очень близко, в финалах, почти выиграли АПЛ, но мы толком не побеждали", – сказал Старридж.
Daily Mail
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