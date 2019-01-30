Ливерпуль (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Ливерпуль30.01.19Лестер
Вест Хэм04.02.19Ливерпуль
Сыгранные
Ливерпуль4 - 319.01.19Кристал
Пэлас
Брайтон 0 - 112.01.19Ливерпуль

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Дэниэл Старридж - о заканчивающимся контракте с "Ливерпулем": я сосредоточен на своей работе

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж поделился мыслями о своем будущем.

Контракт англичанина с мерсисайдским клубом истекает этим летом.

"Я сосредоточен на том, что происходит сейчас. Нужно жить настоящим, нельзя жить будущим. Я в "Ливерпуле" уже долго, и я всем доволен. Я хочу работать и помогать клубу добиваться успеха, выиграть трофей было бы замечательно. Мы были очень близко, в финалах, почти выиграли АПЛ, но мы толком не побеждали", – сказал Старридж.

Daily Mail
Теги: АПЛ Старридж Ливерпуль
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