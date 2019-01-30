Дэниэл Старридж - о заканчивающимся контракте с "Ливерпулем": я сосредоточен на своей работе

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж поделился мыслями о своем будущем.Контракт англичанина с мерсисайдским клубом истекает этим летом."Я сосредоточен на том, что происходит сейчас. Нужно жить настоящим, нельзя жить будущим. Я в "Ливерпуле" уже долго, и я всем доволен. Я хочу работать и помогать клубу добиваться успеха, выиграть трофей было бы замечательно. Мы были очень близко, в финалах, почти выиграли АПЛ, но мы толком не побеждали", – сказал Старридж.