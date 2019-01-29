Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба

"Арсенал" накануне проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии.Таким образом, новый главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер стартовал с восьми побед подряд. Это лучший результат в истории клуба. Самый успешный тренер "Юнайтед" Алекс Фергюсон одержал свою восьмую победу в дебюте лишь в 19-м матче.Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и две – в Кубке Англии. Разница мячей в этих 8 матчах - 22:5.