АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
полная таблица

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер
Юнайтед		29.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

Арсенал (Англия)

Арсенал29.01.19Кардифф
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба

"Арсенал" накануне проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Таким образом, новый главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер стартовал с восьми побед подряд. Это лучший результат в истории клуба. Самый успешный тренер "Юнайтед" Алекс Фергюсон одержал свою восьмую победу в дебюте лишь в 19-м матче.

Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и две – в Кубке Англии. Разница мячей в этих 8 матчах - 22:5.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Сульшер Фергюсон Арсенал
Сегодня, 11:43
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#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 12:03)
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Болеет за:
«Локомотив»
А все потому, что МЮ избавился от "исключительной" проблемы
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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