Пеп Гвардиола - об Анри: очень его жаль, но таков футбол

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
|Предстоящие
|Дижон
|22:00
|Монако
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Сыгранные
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
|Монако
|1 - 116.01.19
|Ницца
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"Я не понимаю этого решения, но это не мое дело. Мне его очень жаль, потому что я хорошо знаю Анри, он исключительный человек. Но таков футбол", – сказал Гвардиола.
Goal
"Я не понимаю этого решения, но это не мое дело. Мне его очень жаль, потому что я хорошо знаю Анри, он исключительный человек. Но таков футбол", – сказал Гвардиола.
Goal
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