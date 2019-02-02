Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица
Предстоящие
Дижон22:00Монако
Монако02.02.19Тулуза
Сыгранные
Монако1 - 519.01.19Страсбург
Монако1 - 116.01.19Ницца

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Пеп Гвардиола - об Анри: очень его жаль, но таков футбол

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением об отставке главного тренера "Монако" Тьерри Анри.

"Я не понимаю этого решения, но это не мое дело. Мне его очень жаль, потому что я хорошо знаю Анри, он исключительный человек. Но таков футбол", – сказал Гвардиола.

Goal
Теги: Гвардиола Монако Анри Лига 1 АПЛ
Сегодня, 12:29
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