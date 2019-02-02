Пеп Гвардиола - об Анри: очень его жаль, но таков футбол

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением об отставке главного тренера "Монако" Тьерри Анри."Я не понимаю этого решения, но это не мое дело. Мне его очень жаль, потому что я хорошо знаю Анри, он исключительный человек. Но таков футбол", – сказал Гвардиола.