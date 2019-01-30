"Ницца" нашла замену Балотелли в Англии

Нападающий "Хаддерсфилда" Стив Мунье может вернуться во Францию в это трансферное окно.Как сообщает Nice-Matin, "Ницца" хочет пробрести 24-летнего бенинца, в котором видит замену Марио Балотелли.Напомним, итальянец на правах свободного агента в этом месяце перешел из "Ниццы" в "Марсель". В дебютной встрече он отметился голом.