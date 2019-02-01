АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица

Новости партнеров

"Кардифф" хотел купить Дзюбу на место пропавшего Салы

"Кардифф Сити" проявлял интерес к нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе во время зимнего трансферного окна.

Как рассказал футбольный функционер Юрий Белоус, после пропажи Эмилиано Салы "Кардифф" планировал усилиться именно россиянином.

"После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артемом Дзюбой, потому что в "Кардиффе" рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить. Я с Артемом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ.

Другое дело, что "Зениту" некем было заменить Дзюбу. Да, "Кардифф" мог бы предложить примерно ?25 млн за Дзюбу, но "Зенит" деньгами не испугать", — рассказал Белоус.

"Газета.ру"
Теги: Кардифф Сала Дзюба Зенит АПЛ
Сегодня, 18:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
#7  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:20)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Да за 25 лямов вам нужно было не только продать Дюбеля, но и доставить его в Кардиф на газпромовском лайнере, упакованного и перевязанного голубой ленточкоя!

Сказали же:
-Зенит деньгами не испугать!


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#6  ШаХерезада   (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pikaldi
Погода помешала , над Ла маншем дождь , да и адмирал Кузнецов не успеет для страховки

Дзюбо не тонет. Впрочем как и все остальное голубое г.


--------------------
Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  Ditrih   (Сегодня, 20:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
продано!
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#4  pikaldi  voronezh (Сегодня, 20:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Погода помешала , над Ла маншем дождь , да и адмирал Кузнецов не успеет для страховки
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 20:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Буржуи, руки прочь от национального достояния! smile


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 20:13)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почти 29 лямов евро... Если это правда, то......
Цитата: ржд гуд
Чудаки на букву М! Да за 25 лямов вам нужно было не только продать Дюбеля, но и доставить его в Кардиф на газпромовском лайнере, упакованного и перевязанного голубой ленточкоя!

бесконечное количество ++++++++....
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 20:05)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Чудаки на букву М! Да за 25 лямов вам нужно было не только продать Дюбеля, но и доставить его в Кардиф на газпромовском лайнере, упакованного и перевязанного голубой ленточкоя!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.