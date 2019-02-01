"Кардифф" хотел купить Дзюбу на место пропавшего Салы

"Кардифф Сити" проявлял интерес к нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе во время зимнего трансферного окна.Как рассказал футбольный функционер Юрий Белоус, после пропажи Эмилиано Салы "Кардифф" планировал усилиться именно россиянином."После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артемом Дзюбой, потому что в "Кардиффе" рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить. Я с Артемом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ.Другое дело, что "Зениту" некем было заменить Дзюбу. Да, "Кардифф" мог бы предложить примерно ?25 млн за Дзюбу, но "Зенит" деньгами не испугать", — рассказал Белоус.