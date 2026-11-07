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Агкацев - о победе над ЦСКА: давно не было веселья в раздевалке

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА (4:2) в 14-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Как свою игру оцените? Довольны ли?

- Доволен.

- В эпизоде с пропущенным голом можно было по-другому сыграть?

- Не знаю... Если повтор смотреть, то по каждому голу можно что-то придумать. В той ситуации сделали всё что мог: среагировал и отбил. Времени не было направлять мяч. Несчастный случай.

- С Бориско общались после игры? Что он делал в моменте со вторым голом и куда бежал?

- Далеко было, не видно было. Может, увидимся и обсудим.

- Сперцян заходил в раздевалку?

- После игры зашел к нам в раздевалку. Ради его видеть.

- Когда был просмотр ВАР по поводу руки Кордобы. Не было опасений?

- Не было. На экран выводят момент. По первому эпизоду всем показалось, что была рука, но по второму все мысли отпали.

- Как в раздевалке восприняли победу?

- 100% было важно победить с точки зрения психологии. Нужно было почувствовать эмоции победы. Давно не было веселья в раздевалке. Сегодня мы это заслужили.

Rusfootball.info

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