Тренер "Кардифф Сити": нам отказывали в переходе нападающие после трагедии Салы

Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок отметил, что клуб испытывает трудности в попытках усилить состав после трагедии Эмильяно Салы.Напомним, "Кардифф» за рекордные для себя деньги приобрел у "Нанта" аргентинского форварда. 21 января по пути в столицу Уэльса легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находились лишь Сала и пилот, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски воздушного судна не дали никаких результатов."Два нападающих, которых мы рассматривали для подписания, отказали нам. Они не хотели приходить к нам после того, что случилось с Эмильяно.Я не знаю, какие акции в честь Сала запланированы на завтрашний матч с "Борнумутом". Но это должно соответствовать пожеланиям семьи футболиста. Мы должны придерживаться их мнению", — приводит слова тренера BBC.