Кардифф (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Кардифф20:30Борнмут
Саутгемптон09.02.19Кардифф
Сыгранные
Арсенал2 - 129.01.19Кардифф
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф

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Тренер "Кардифф Сити": нам отказывали в переходе нападающие после трагедии Салы

Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок отметил, что клуб испытывает трудности в попытках усилить состав после трагедии Эмильяно Салы.

Напомним, "Кардифф» за рекордные для себя деньги приобрел у "Нанта" аргентинского форварда. 21 января по пути в столицу Уэльса легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находились лишь Сала и пилот, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски воздушного судна не дали никаких результатов.

"Два нападающих, которых мы рассматривали для подписания, отказали нам. Они не хотели приходить к нам после того, что случилось с Эмильяно.

Я не знаю, какие акции в честь Сала запланированы на завтрашний матч с "Борнумутом". Но это должно соответствовать пожеланиям семьи футболиста. Мы должны придерживаться их мнению", — приводит слова тренера BBC.

Sport24
Теги: Кардифф АПЛ Сала
Вчера, 23:45
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