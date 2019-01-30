АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
...
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица

Челси (Англия)

Челси18:00Хаддерсфилд
Борнмут4 - 030.01.19Челси

Хаддерсфилд (Англия)

Челси18:00Хаддерсфилд
Хаддерсфилд0 - 129.01.19Эвертон

Новости партнеров

Азар: Сарри будет доволен. "Челси" провёл один из лучших матчей в этом сезоне

Бельгийский полузащитник подвёл итоги матча "Челси" - "Хаддерсфилд" (5:0):

- Я всегда говорю, после проигранного матча нужно выигрывать в следующей игре. Сегодня мы хорошо сыграли.

Мы провели один из лучших наших матчей в сезоне и забили пять великолепных голов.

Болельщики были недовольны в среду, а сейчас они рады, поэтому мы счастливы. Мы хотим и дальше играть в том же духе, так, как хочет тренер.

Я думаю, что Сарри будет доволен, потому что он ждал от нас реакции, и мы отреагировали.

Мы стараемся взаимодействовать друг с другом, Игуаин – новичок, но он знает, чего хочет тренер. Он отличный форвард и может забить много голов.

После этой игры наша уверенность выросла, но впереди матч против "Манчестер Сити", поэтому мы в курсе, что это будет сложно. Мы обыгрывали их на "Стэмфорд Бридж", так почему бы не сделать это снова? - цитирует игрока BBC.
Теги: Азар Сарри Челси Хаддерсфилд
Сегодня, 20:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.