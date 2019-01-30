Азар: Сарри будет доволен. "Челси" провёл один из лучших матчей в этом сезоне

Бельгийский полузащитник подвёл итоги матча "Челси" - "Хаддерсфилд" (5:0):- Я всегда говорю, после проигранного матча нужно выигрывать в следующей игре. Сегодня мы хорошо сыграли.Мы провели один из лучших наших матчей в сезоне и забили пять великолепных голов.Болельщики были недовольны в среду, а сейчас они рады, поэтому мы счастливы. Мы хотим и дальше играть в том же духе, так, как хочет тренер.Я думаю, что Сарри будет доволен, потому что он ждал от нас реакции, и мы отреагировали.Мы стараемся взаимодействовать друг с другом, Игуаин – новичок, но он знает, чего хочет тренер. Он отличный форвард и может забить много голов.После этой игры наша уверенность выросла, но впереди матч против "Манчестер Сити", поэтому мы в курсе, что это будет сложно. Мы обыгрывали их на "Стэмфорд Бридж", так почему бы не сделать это снова? - цитирует игрока BBC.