Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|...
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Челси (Англия)
|Челси
|18:00
|Хаддерсфилд
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
Хаддерсфилд (Англия)
|Челси
|18:00
|Хаддерсфилд
|Хаддерсфилд
|0 - 129.01.19
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Азар: Сарри будет доволен. "Челси" провёл один из лучших матчей в этом сезоне
Бельгийский полузащитник подвёл итоги матча "Челси" - "Хаддерсфилд" (5:0):
- Я всегда говорю, после проигранного матча нужно выигрывать в следующей игре. Сегодня мы хорошо сыграли.
Мы провели один из лучших наших матчей в сезоне и забили пять великолепных голов.
Болельщики были недовольны в среду, а сейчас они рады, поэтому мы счастливы. Мы хотим и дальше играть в том же духе, так, как хочет тренер.
Я думаю, что Сарри будет доволен, потому что он ждал от нас реакции, и мы отреагировали.
Мы стараемся взаимодействовать друг с другом, Игуаин – новичок, но он знает, чего хочет тренер. Он отличный форвард и может забить много голов.
После этой игры наша уверенность выросла, но впереди матч против "Манчестер Сити", поэтому мы в курсе, что это будет сложно. Мы обыгрывали их на "Стэмфорд Бридж", так почему бы не сделать это снова? - цитирует игрока BBC.
- Я всегда говорю, после проигранного матча нужно выигрывать в следующей игре. Сегодня мы хорошо сыграли.
Мы провели один из лучших наших матчей в сезоне и забили пять великолепных голов.
Болельщики были недовольны в среду, а сейчас они рады, поэтому мы счастливы. Мы хотим и дальше играть в том же духе, так, как хочет тренер.
Я думаю, что Сарри будет доволен, потому что он ждал от нас реакции, и мы отреагировали.
Мы стараемся взаимодействовать друг с другом, Игуаин – новичок, но он знает, чего хочет тренер. Он отличный форвард и может забить много голов.
После этой игры наша уверенность выросла, но впереди матч против "Манчестер Сити", поэтому мы в курсе, что это будет сложно. Мы обыгрывали их на "Стэмфорд Бридж", так почему бы не сделать это снова? - цитирует игрока BBC.
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