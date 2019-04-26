Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ

"Ливерпуль" открыл счет в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги с "Хаддерсфилдом" на 15-й секунде.Отличился полузащитник Наби Кейта. Как сообщает OptaJoe, это самый быстрый в истории гол "Ливерпуля" в матчах английской Премьер-лиги.