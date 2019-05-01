Мохамед Салах: иногда даю Ловрену шоколад, чтобы он успокоился

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своей дружбе с одноклубником Деяном Ловреном."Мне приходится относиться к нему, как к маленькому ребенку. Говорить ему: "Будь спокоен, полегче, Деян. Все хорошо". Иногда я даю ему шоколад, чтобы он успокоился. Но он мне нравится", - цитирует Салаха клубная пресс-служба.