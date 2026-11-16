Гаврилов - о победе сборной России: еле-еле обыграли откровенно слабую команду

- Еле-еле обыграли узбеков. Это же откровенно слабая команда. И даже уступали со счетом 0:2 по ходу матча.
В свои ворота уже начали забивать... Еще с Венесуэлой будут играть, которая привезет ослабленный состав. Нет настроения на это смотреть, - цитирует Гаврилова "СЭ".
Напомним, что в четверг, 12 ноября, национальная команда России одержала выездную победу над сборной Узбекистана в рамках товарищеского матча со счетом 3:2. Команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2, однако смогла во втором тайме трижды забить и добиться победы - дублем отметился Николай Комличенко, а также забитый мяч в свой актив записал Алексей Миранчук.
Завтра, 17 ноября, сборная России сыграет в Краснодаре на "Ozon Арене" с Венесуэлой. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.