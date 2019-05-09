Петр Чех вспомнил о трудном разговоре с Абрамовичем

Голкипер "Арсенала" Петр Чех поделился подробностями ухода из лондонского "Челси".Чешский игрок пробыл в составе «синих» с 2004 по 2015 год. Четырежды выигрывал с лондонцами Английскую премьер-лигу (АПЛ), становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, четыре раза завоевывал Кубок страны."Мы с Романом Абрамовичем встретились у него дома. Я объяснил, почему принял такое решение. Очень сильно переживал, потому что хотел уйти, а иного выбора у меня не было. Он был недоволен, но знал, что я многое отдал клубу. В итоге он согласился отпустить меня, сказав: "Хорошо, ты можешь уйти", – цитирует Чеха Daily Mail.