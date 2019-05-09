Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Петр Чех вспомнил о трудном разговоре с Абрамовичем

Голкипер "Арсенала" Петр Чех поделился подробностями ухода из лондонского "Челси".

Чешский игрок пробыл в составе «синих» с 2004 по 2015 год. Четырежды выигрывал с лондонцами Английскую премьер-лигу (АПЛ), становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, четыре раза завоевывал Кубок страны.

"Мы с Романом Абрамовичем встретились у него дома. Я объяснил, почему принял такое решение. Очень сильно переживал, потому что хотел уйти, а иного выбора у меня не было. Он был недоволен, но знал, что я многое отдал клубу. В итоге он согласился отпустить меня, сказав: "Хорошо, ты можешь уйти", – цитирует Чеха Daily Mail.

"Газета.ру"
Теги: Абрамович Челси АПЛ
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