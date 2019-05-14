Венсан Компани - о Бернарду Силве: он на 50% клоун, на 50% лидер

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что у полузащитника Бернарду Силвы есть задатки будущего капитана клуба."Я ему часто говорю: "Ты на 50% клоун, на 50% лидер". Если он станет клоуном на 25%, а лидером на 75%, то станет капитаном этой команды. Он так силен. Честно говоря, никто не заслуживает этот титул больше, чем он", - цитирует Компани RMC.