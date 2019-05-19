Венсан Компани: не ощущаю ничего, кроме благодарности "Ман Сити"

Защитник "Ман Сити" Венсан Компани поблагодарил клуб за поддержку и помощь во время выступлений за "горожан".

"Как бы ни было тяжело, для меня настало время покинуть команду. Я не ощущаю ничего, кроме благодарности "Ман Сити". Благодарен всем, кто поддерживал меня в этом фантастическом путешествии в очень особенном клубе. Отлично помню свой первый и последний день в команде. Я помню безграничную доброту, которую я получил от всех в Манчестере. Никогда не смогу забыть поддержку фанатов в хорошие и сложные времени. Несмотря на все трудности, вы всегда поддерживал меня и вдохновляли никогда не сдаваться", – приводит слова Компани пресс-служба "Манчестер Сити".
Теги: Компани Манчестер Сити АПЛ
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