Венсан Компани: не ощущаю ничего, кроме благодарности "Ман Сити"

Защитник "Ман Сити" Венсан Компани поблагодарил клуб за поддержку и помощь во время выступлений за "горожан"."Как бы ни было тяжело, для меня настало время покинуть команду. Я не ощущаю ничего, кроме благодарности "Ман Сити". Благодарен всем, кто поддерживал меня в этом фантастическом путешествии в очень особенном клубе. Отлично помню свой первый и последний день в команде. Я помню безграничную доброту, которую я получил от всех в Манчестере. Никогда не смогу забыть поддержку фанатов в хорошие и сложные времени. Несмотря на все трудности, вы всегда поддерживал меня и вдохновляли никогда не сдаваться", – приводит слова Компани пресс-служба "Манчестер Сити".