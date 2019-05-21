Лоран Косьельни: для Чеха и Рэмзи важно завершить сезон с трофеем
Капитан "Арсенала" Лоран Косьельни прокомментировал предстоящий финал Лиги Европы против "Челси".
"И для меня, и для игроков, которые покинут клуб в конце сезона, важно завершить сезон с трофеем. У Петра была блестящая карьера, он столько лет оставался на вершине. Мы также уважаем то, что Арон был полностью сосредоточен на нашей команде и отдал все свои силы ради клуба. У нас отличный шанс завоевать трофей в том числе для них и организовать им отличные проводы", - цитирует Косьельни пресс-служба УЕФА.
"И для меня, и для игроков, которые покинут клуб в конце сезона, важно завершить сезон с трофеем. У Петра была блестящая карьера, он столько лет оставался на вершине. Мы также уважаем то, что Арон был полностью сосредоточен на нашей команде и отдал все свои силы ради клуба. У нас отличный шанс завоевать трофей в том числе для них и организовать им отличные проводы", - цитирует Косьельни пресс-служба УЕФА.