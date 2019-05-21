Президент "Нанта": ответственность за смерть Салы несет "Кардифф", а не мы

Президент "Нанта" Вальдемар Кита обвинил "Кардифф Сити" в смерти нападающего Эмилиано Салы.

Сала во время зимнего трансферного окна был продан из "Нанта" в "Кардифф". 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный Альбион. В тот же день самолет с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.

"Не забывайте, что Сала был очень рад уйти. Он всем рассказал об этом, когда возвращался в клуб за вещами. Нужно прекратить заставлять людей верить, что мы вынудили Салу уйти. Ответственность несет "Кардифф", а не "Нант".

Я не хочу касаться денег и, возможно, никогда их не получу. Зарабатывание денег на тех, кто умер, меня не интересует", - цитирует Киту L’Equipe.
Теги: Сала Кардифф Нант
Сегодня, 09:42
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