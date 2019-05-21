Унаи Эмери: "Ливерпуль" - хороший пример для "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери в преддверии финала Лиги Европы с "Челси" рассказал, что "канониры" равняются на "Ливерпуль".

"Ливерпуль" три года назад был в финале Лиги Европы, а сейчас играет в финале Лиги чемпионов. Они являются хорошим примером для нас. Мы находимся в процессе восстановления, чтобы быть в топ-4 в АПЛ, должны сделать ещё один шаг вперёд.

Английские команды сейчас борются за Лигу Европы. Вот уже три года её победитель попадает в Лигу чемпионов, это наша цель", - цитирует испанского специалиста Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.
Теги: Эмери Ливерпуль Арсенал
Сегодня, 11:08
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