Унаи Эмери: "Ливерпуль" - хороший пример для "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери в преддверии финала Лиги Европы с "Челси" рассказал, что "канониры" равняются на "Ливерпуль"."Ливерпуль" три года назад был в финале Лиги Европы, а сейчас играет в финале Лиги чемпионов. Они являются хорошим примером для нас. Мы находимся в процессе восстановления, чтобы быть в топ-4 в АПЛ, должны сделать ещё один шаг вперёд.Английские команды сейчас борются за Лигу Европы. Вот уже три года её победитель попадает в Лигу чемпионов, это наша цель", - цитирует испанского специалиста Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.