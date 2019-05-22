Робин ван Перси пожелал "Арсеналу" победы в АПЛ

Форвард Робин ван Перси пожелал "Арсеналу", за который он выступал с 2004 по 2013 год, стать чемпионом.

"Конечно, они могут стать чемпионами, потому что они были близки к этому в течение многих лет. Это происходит в определенные моменты. Теперь есть "Манчестер Сити", который творит невероятные вещи. Защита титула показывает, что эта команда особенная.

Но здесь все происходит поэтапно. Возможно, Пеп Гвардьола уйдет в следующем году, и это скажется на клубе. Или "Ливерпуль" возьмет верх, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю "Арсеналу" выиграть титул. Я знаю, как это трудно", - цитирует ван Перси BBC.
Теги: ван Перси Арсенал
Сегодня, 10:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама