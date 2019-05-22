Робин ван Перси пожелал "Арсеналу" победы в АПЛ

Форвард Робин ван Перси пожелал "Арсеналу", за который он выступал с 2004 по 2013 год, стать чемпионом."Конечно, они могут стать чемпионами, потому что они были близки к этому в течение многих лет. Это происходит в определенные моменты. Теперь есть "Манчестер Сити", который творит невероятные вещи. Защита титула показывает, что эта команда особенная.Но здесь все происходит поэтапно. Возможно, Пеп Гвардьола уйдет в следующем году, и это скажется на клубе. Или "Ливерпуль" возьмет верх, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю "Арсеналу" выиграть титул. Я знаю, как это трудно", - цитирует ван Перси BBC.