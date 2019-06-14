"Шеффилд" интересуется Франком Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Англии.В июле 36-летний француз станет свободным агентом.Как сообщает Kicker, в игроке заинтересован "Шеффилд Юнайтед", который в следующем сезоне будет играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).Стоит отметить, что Рибери играл в "Баварии" с 2007 года.