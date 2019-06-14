"Шеффилд" интересуется Франком Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Англии.

В июле 36-летний француз станет свободным агентом.

Как сообщает Kicker, в игроке заинтересован "Шеффилд Юнайтед", который в следующем сезоне будет играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Стоит отметить, что Рибери играл в "Баварии" с 2007 года.

"Газета.ру"
Теги: Шеффилд Рибери АПЛ
Сегодня, 17:04
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