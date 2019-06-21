Де Лигт может перейти в "Ювентус"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может продолжить карьеру карьеру в Италии.Как сообщает De Telegraaf, в услугах 19-летнего футболиста серьезно заинтересован "Ювентус". Отмечается, что трансфер может состояться в ближайшее время. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро, а его зарплата - 20 миллионов евро в год.